Tom Waes krijgt kippenvel van een muzikant in Nairobi: ‘Veel van mijn vrienden zijn neergestoken’

De snelst groeiende stad ter wereld ligt in het oosten van Afrika. Tom Waes reist er naar toe en ziet verschillende gezichten van Nairobi. De hoofdstad van Kenia is erg innovatief. Zo is plastic hier al een aantal jaar verboden en kun je al vijftien jaar lang niet meer met cash geld betalen. Ook, zo was gisteren in Reizen Waes te zien, brengt Waes een bezoek aan de kwetsbare natuur van Nairobi.

Aangezien Nairobi zo snel uitbreidt, wordt de omliggende natuur bedreigd. Soms dringen dieren de stad binnen. „De gebouwen komen steeds dichter bij het park en dat is zorgwekkend”, laat de tourguide aan Waes weten. Ook loopt er een spoorlijn dwars door het national park van Nairobi. „Geen idee waarom het door het park moest”, vertelt een vrijwilliger van het national park. „Er waren ook alternatieve routes. Er bestaan bepaalde regels voor een nationaal park. Er mag hier niks worden weggenomen en er mag ook niks binnenkomen.” Als Waes een foto maakt van een aantal wilde dieren, vindt hij het maar een raar gezicht. „Dit is een foto van wat je niet wilt: de dieren met de stad erachter.”

De laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn

Waes ziet in zijn reis tevens de laatste twee witte neushoorns in Nairobi. De Keniaanse Zachary is hun verzorger. Hij zorgt ervoor dat de dieren veilig zijn voor stropers. De kopers geloven dat er medicinale krachten zitten in gemalen hoorn en dus worden ze nog steeds verkocht op de zwarte markt. Volgens Zachary is er maar een manier om de jacht op de hoorns te stoppen. „Als er geen markt meer voor de hoorns is, dan kan dit dier overleven. Maar zolang er vraag naar is, zijn de stropers actief”, vertelt hij.

Zachary verzorgde in het verleden Sudan, de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn. De dierenverzorger noemt Sudan zijn beste vriend. „Als je een dier verliest waaraan je heel erg aan gehecht bent, is het alsof je een familielid verliest”, vertelt hij. In de hoop om de noordelijke witte neushoorn te redden, werd er sperma bewaard van de laatst levende mannetjes. Maar tot zover zijn de IVF-pogingen mislukt. Voorlopig is er dus geen oplossing.

‘Veel mensen doden hier om niks’

Waes reist verder met zijn tourguide naar het noorden van de stad. Daar vind je Korogocho: een dichtbevolkte sloppenwijk, waar elk jaar zo’n half miljoen mensen bijkomen. Een plek waar jongeren muziekles kunnen volgen is Ghetto Classics, gerund door Kevin. Hij is geboren en getogen in deze wijk. „Hier voelen ze zich veilig. We geven ze muziekles zodat ze al hun zorgen kunnen vergeten. Hier kunnen zij zich op de muziek focussen. Ze hoeven niet bang te zijn om geslagen of neergestoken te worden. Ze proberen het beste uit hun instrument te halen.”

Voor Kevin was muziek echt zijn redding. „Ik ben vaak gearresteerd. Ik liep altijd op de vuilnisbelt rond. Je vindt hier heel veel straatrovers Veel mensen doden om niks. En muziek heeft me daaruit gehaald. Je hebt discipline nodig wanneer je klassieke muziek speelt. Je moet op tijd in de les zijn en veel oefenen. Je moet ervoor zorgen dat je jezelf beter uitdrukt. Dat vind je daarbuiten niet. Niemand geeft om jou of het feit dat je je zelf wilt uitdrukken. Veel van mijn vrienden zijn neergestoken. Of ze werden gedood omdat ze hadden gestolen. Ik kreeg de kans om eruit te stappen, omdat ik een andere weg koos. Je gaat de dingen anders zien tijdens het maken van muziek. En daarom zijn we nu hier.”

Ghetto Classics als redding van jongeren uit de sloppenwijk

Inmiddels werkt Kevin als fulltime muzikant en instrumentenbouwer. In zijn vrije tijd wilt hij jongeren uit de sloppenwijk inspireren om een zelfde weg in te slaan. Als Waes het verhaal van Kevin hoort, krijgt hij er kippenvel van. „Het zorgt ervoor dat je anders gaat denken en je leven anders gaat inrichten.”

Reizen Waes Wereldsteden is terug te kijken via VPRO.