Een op de drie Nederlanders heeft last van foodshaming: ‘Wat eet jij nou?’

Eet je geen koolhydraten? Of geen dierlijke producten? Zet je dan maar schrap. Als je vasthoudt aan bepaalde eetgewoonten, zijn de reacties soms niet mals. Ruim een op de drie Nederlanders (39 procent) krijgt wel eens te maken met ongevraagde, negatieve opmerkingen over hun voedingskeuzes, oftewel foodshaming.

Het nieuwe jaar is begonnen en dus starten een hoop Nederlanders hun jaar vol enthousiasme met goede voornemens. Voor veel mensen is dat minder alcohol drinken, meer sporten en gezonder eten. Het maken van persoonlijke voedingskeuzes kan leiden tot vragen en opmerkingen van anderen, maar dat valt niet altijd in de smaak: ruim driekwart (78 procent) van de Nederlanders zit niet op commentaar op hun eetgewoonten te wachten, blijkt uit onderzoek. Vooral vrouwen (86 procent) vinden het vervelend. Het gaat hierbij om een onderzoek van maaltijdbox Green Chef.

Smoesjes om eetgewoonten te verdoezelen

Het is dus niet zo gek dat bijna een derde van de Nederlanders hun dieetwensen dan maar verzwijgt voor anderen of smoesjes bedenkt om ze te verbloemen. Vooral bij collega’s vinden mensen het moeilijk om hun dieetvoorkeuren kenbaar te maken. Bijna een op de vijf Nederlanders zegt zelfs dat ze soms sociale situaties vermijden om te voorkomen dat ze gefoodshamed worden. Ruim de helft (57 procent) van de ondervraagden laat soms dieetwensen maar gewoon varen, om vervelende opmerkingen over hun eetgedrag te voorkomen.

Maak jij je wel eens schuldig aan foodshaming? Dan ben je niet de enige. Ruim 30 procent van de ondervraagden geeft aan dat men wel eens opmerkingen maakt over andermans eetgewoonten. Volgens diëtist Maartje Boot is het belangrijk dat je mensen gewoon moet laten eten wat zij zelf willen. „Ons onderzoek toont duidelijk de impact die foodshaming kan hebben op iemands gevoel en gedrag. Moedig gezonde eetgewoonten juist aan”, adviseert Boot. „Ruim 60 procent van de Nederlanders voelt zich namelijk gemotiveerd als hun dieetwensen worden gestimuleerd door hun omgeving.”

Dit kun je doen bij foodshaming

Heb je zelf last van foodshaming? „Dan is het goed om het gesprek aan te gaan”, aldus de diëtiste. „Vaak helpt het als je kort uitlegt waarom je bepaalde keuzes maakt en het eventuele effect daarvan op je gezondheid. Ga je buiten de deur eten? Dan kan het helpen om vooraf je dieetvoorkeuren door te geven of te vragen naar de mogelijkheden. En tot slot: bedenk dat een vraag of opmerking over jouw eetgewoonten vaak voortkomt uit onwetendheid of zelfs nieuwsgierigheid. Het is belangrijk dat je een gezonde eetroutine vindt, op jouw manier.” adviseert Maartje Boot.