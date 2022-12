Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen Diederik Gommers waren niet blij met zijn bekendheid: ‘Echt boos’

Ic-arts en corona-deskundige Diederik Gommers deed gisteravond in de De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld openhartig een boekje open over zijn baldadige dronk, een medische fout die hij ooit beging en zijn bekendheid van de afgelopen tijd. En zijn kinderen, die lang niet altijd blij waren dat hun vader veelvuldig op televisie kwam.

Gisteravond ging er nieuw seizoen van De Gevaarlijkste Wegen van start. Onder meer Bilal Wahib, Gwen van Poorten, Roxane Knetemann en Rutger Castricum rijden dit seizoen mee. Maar gisteren was het de beurt aan ic-arts Diederik Gommers en presentatrice Emma Wortelboer, die door de ruige landschappen van Kosovo reden.

Diederik Gommers over bekend zijn in Gevaarlijke Wegen

Gommers is eigenlijk pas sinds de coronacrisis een bekend gezicht in Nederland. Zijn rol als ic-arts en corona-deskundige in veel talkshows maakte hem in één klap bekend. Gisteravond kwam zijn bekende status in De Gevaarlijkste Wegen ter sprake. „Ik ben geen bekende Nederlander geworden om een bekende Nederlander te worden. Het was zo’n uitzonderlijke situatie en dan is het nu een beetje de vraag, moet je bekend blijven?” Hij heeft niet de ambitie om bekend te blijven, maar hij weet ook nog niet zo goed welke rol hij daarin wil aannemen.

Wortelboer vraagt Gommers of hij weleens een medische fout is begaan. En dat is zo, volgens hem. Een vrouw overleed nadat hij en een collega een fout maakten tijdens een ingreep. Gommers legt uit dat zijn beroep mensenwerk blijft en hij de familie destijds zijn excuses moest aanbieden. „Het is emotioneel, ook voor jezelf. Je probeert je professioneel te gedragen, maar je moet ook je tranen bedwingen.” Hij had er nachtmerries van. „Maar het maakt je uiteindelijk een betere dokter.”

Kinderen Gommers boos over zijn televisie-optredens

Ook vraagt Wortelboer aan de ic-arts of hij weleens „gekotst heeft” van de drank. En dat blijkt het geval. „Ik ben er niet zo goed in om me te beheersen. Ik ga dan ook allemaal verkeerde dingen zeggen tegen mensen, die ik dan blijkbaar zonder alcohol nog niet echt gezegd heb. Dus ik moet altijd weer sorry zeggen de volgende dag.”

In de auto komt ook zijn gezin ter sprake. Hij is vader van een dochter en twee zonen. Gommers z’n kinderen waren destijds niet blij dat hun vader veelvuldig op televisie kwam. „Dat vonden ze echt vreselijk. Ze waren echt boos op me. Ze waren ook wel trots, maar ze vonden het vreselijk dat we onze anonimiteit kwijt waren. Daar hebben we wel stevige gesprekken over gehad.” Want de kinderen van de ic-arts vonden dat hun vader hen „meetrok” in zijn functie. Wat hen betreft mocht bij best stoppen of minder regelmatig op televisie verschijnen.

Je kijkt de De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld terug via NPO.