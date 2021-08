Roxanne Kwant (Like Me I’m Famous) bezingt haar grote liefde… mayonaise

Wie Roxanne Kwant spreekt of ziet, gaat haast vanzelf lachen. Wát een type, op vele vlakken. Of je haar nu ziet in het Videoland-programma Like Me I’m Famous, op Instagram of TikTok. Ze heeft de lach nou eenmaal vaak aan haar (beroemde) kont hangen. Dat geldt net zo zeer voor haar niet geheel serieuze zijstap, een single. Zij bezingt daarop haar zo geliefde goedje mayonaise. Metro wilde natuurlijk alles over de liefde voor de saus weten.

Mayonaise is gelijk ook de titel van het nummer. Maar eerst even naar Roxanne Kwant zelf, 24 jaar, Den Haag. De laatste weken schitterde zij in Like Me I’m Famous op Videoland, een programma waarin influencers elkaar met dislikes de tent uit moeten werken. Die tent is een wat vervallen kasteel in de Ardennen. Roxanne Kwant moest Like Me I’m Famous afgelopen woensdag verlaten. Zij denderde kordaat en op een voor haar kenmerkende manier door de poort. Tas op de rug en weg. „Fuck you! Ik ben gewoon te slim, te sterk. En mijn kont is te mooi.”

Hier zie je de ‘tegenstanders’ van Roxanne Kwant in Like Me I’m Famous.

Roxanne Kwant hit op Instagram en TikTok

Meende zij dat allemaal serieus? Nee, natuurlijk niet. Roxanne Kwant is een mooie verschijning, geboren uit een moeder die een van de eerste omroepsters van Veronica was (dat bestond toen nog). Duizenden mensen leerden haar kennen als grappige dame van het platform RUMAG. Ze maakte zeer ongemakkelijke filmpjes op een roltrap in de serie Ongemakkelijk. En we leerden haar uitingen als ‘Thumbs Up!’ en haar eigen twerk-methode kennen. Sinds twee jaar staat zij op eigen benen en zette haar heerlijke video’s door op Instagram (243.000 volgers) en TikTok (279.000 volgers). Als je haar nu op de vrouw afvraagt wat ze in het dagelijkse leven doet, flapt zij er zonder nadenken uit: „Geen reet, haha!” Maar ondertussen rijgt zij als presentatrice en online personality de klussen aaneen.

Roxanne Kwant een en al zelfspot

Roxanne Kwant heeft een grote bek. Of beter: neemt geen blad voor de mond. Wie Like Me I’m Famous volgt, ziet ook een slimme meid. En iemand die het allemaal niet zo serieus neemt, niet wars is van enorme zelfspot. Misschien ligt daar wel haar grote kracht. Wellicht komt dat door iets wat zij sinds haar twaalfde juist zéér serieus neemt: diabetes type 1. Haar halve leven houdt zij haar bloedsuiker op peil met een insulinepen. Gemiddeld zes keer per dag. „Soms acht of negen. Het is veel en een achtbaan van bezigheden. Mijn alvleesklier werkt niet, daardoor ben ik afhankelijk van insuline. Het eten maakt daarbij niet zoveel uit. En dat geldt dan ook voor mayo. Er zit suiker in, maar niet heel veel.”

Enige met vrienden na Like Me I’m Famous

Zo’n single Mayonaise uitbrengen, meedoen aan Like Me I’m Famous… ze vindt het allemaal leuk. Maar doe er vooral niet te moeilijk over. „Ik vond het eigenlijk niet zo erg hoor, dat ik het programma moest verlaten. Het was een heel leuk avontuur, maar ik moest op een gegeven moment zo vals en gemeen worden om erin te kunnen blijven… Daar had ik helemaal geen zin in. Voor wie je nu nog moet kijken? Voor niemand natuurlijk. Gewoon niét kijken!, haha. Er waren serieus veel mensen die over de zeik waren dat ik eruit ging en zeggen inderdaad te stoppen kijken. Maar nee, het was er leuk. En ik werd er ook wel gek. We hadden onze telefoons niet, dus je moet met mensen gaan praten. Als dan niet iedereen je ligt… Ik heb in Vonneke en Joan leuke vrienden aan Like Me I’m Famous overgehouden.” Weer met een aanstekelijke grinnik: „Volgens mij zijn wij de enige drie die vrienden aan het programma hebben overgehouden.”



Lag er in het kasteeltje mayonaise voor Roxanne Kwant voor het grijpen eigenlijk? „Jaha en hoe! Er was Franse én Belgische mayonaise, die vond ik erg lekker. Het is een beetje zurig, een beetje ei-achtig. Als je alle afleveringen ziet, zie je dat ik geleidelijk aan steeds dikker word. Dat gaat nu weer goed hoor! Maar ik at daar echt veel mayonaise.”

Single Mayonaise bedacht op feestje diep in de nacht

Nu we het toch over mayo hebben: hoe kwam ze in hemelsnaam bij het idee er een single over te maken? Roxanne: „Ken je van die avonden met vrienden waarop je dronken wordt en een heel slecht idee krijgt? Maar dat het op dat moment een heel erg goed idee lijkt? We vonden het dus grappig om een keer een nummer over mayonaise te maken. Maar dan word je wakker…” Een van de vrienden van Roxanne, dj Michael Mendoza, vond het echter nog steeds een goed plan. „Ik vond het inmiddels al lang een kut-idee. Maar Michael hield vol en belde op. ‘Rox, morgenavond studio’. Mijn eigen vriend is ook dj. Hij voelde zich gepasseerd. „Hij vroeg toen de song af was ‘waarom heb je mij eigenlijk niet gevraagd?’ Toen zei ik: Schat, ik héb je gevraagd.” Maar ja, dat was op dat feestje dat een beetje laat werd natuurlijk. Roxanne: „Hij doet echt grote projecten met Martin Garrix enzo. Ik dacht: met jou ga ik geen mayonaise-nummer maken. Zoek het uit. Hij vindt de tekst overigens héél erg slecht, haha.”

Je zit er natuurlijk al alinea’s lang op te wacht, maar dit is het resultaat!

Roxanne Kwant en de diepe liefde voor de saus

De liefde voor de saus mayonaise ontstond in de kindertijd van Roxanne Kwant. „Ik at het eigenlijk bij heel veel dingen, maar niet belachelijk veel hoor. In restaurants waar je een klein bakje mayo krijgt, vroeg ik altijd extra mayonaise. Op een gegeven moment ging ik dat delen op Instagram. Toen merkte ik dat ik in vergelijking met anderen toch wel heel veel mayonaise at. Toch herkenden mensen zich er ook in en kreeg ik dingen toegestuurd. Ik denk dat het gewoon al heel diep in mijn bloed zat ofzo…” Korte stilte. „Hahahaha.” Je ziet Roxanne Kwant haast denken: ‘Wat zeg ik nou toch?’ Maar nee, ze is als baby niet in een emmer mayo gevallen ofzo. „Al zou ik dat nu wel een keer heel graag willen. Mayonaise is gewoon geweldig, want je kunt het overal bij eten. Bij patat, maar ook bij zuurkool.”

Voor de videoclip van Mayonaise werd er gefilmd bij snackbar Jansen Hendriks in Haarlem. Het is niet de favoriete snackbar van Roxanne met de beste frietjes en balletjes mayo. „Ik vond het gewoon een leuke snackbar om hoe hij er uit ziet en om de clip op te nemen. Ik woonde vroeger in Haarlem.” Je ziet Roxanne Kwant er heerlijk met haar handen door de gele saus glijden. „En mijn broertje zit in het patatpak en krijgt al die mayonaise of zich heen.”

Geen carnavalslied, maar leuke vette sound

Een muziekcarrière ambieert de internet-ster totaal niet. „Nee joh. Het is gewoon voor de lol, een leuk nummertje maken. Een nummer dat blijft hangen.” Het moest wel wat worden natuurlijk, want dj Michael Mendoza is bepaald geen voor de lol-muzikant in de business. Die kan niet zomaar met ‘iets’ aan komen. „De tekst slaat misschien nergens op, maar het is geen carnavalslied. Het heeft een leuke vette sound. Gelukkig wordt het positief opgepakt. De reacties zijn positief. Maakte me ook niet uit trouwens, als ik het zelf maar leuk vind. Maar toch. Geen idee wat de toekomst verder brengt. Als ik weer zin heb in een single, dan doe ik dat.” Zou het haar boeien als mensen Mayonaise niets aan vinden? „Geen ene reet. Ik maak me nooit druk om de mening van een ander.” Ook niet als zij op een Instagram-post plotseling maar 25 likes krijgt in plaats van vele duizenden? „Boeit me ook niks. In Like Me I’m Famous zei ik dat ik niet zou kunnen slapen als ik weinig likes zou krijgen. Dat was natuurlijk totaal sarcastisch. Het was er alleen een beetje serieus ingeplakt.”

Roxanne Kwant, op naar de Ziggo Dome!

Als je Roxanne Kwant naar haar toekomstplannen vraagt, heeft zij simpelweg geen antwoord. „Mensen vragen me vaak waar ik mezelf over vijf jaar zie. Ik heb geen idee! Mijn mening verandert namelijk met de week. De ene week wil ik leuke programma’s presenteren. De volgende week op de Bahama’s wonen.”

Toch, optreden in een volle Ziggo Dome daar zou ze natuurlijk geen nee tegen zeggen. „Boek me alleen alsjeblieft niet voor live-optredens, want zingen zonder autotune gaat ‘m niet worden. Máár: Ziggo Dome is inderdaad mijn droom. Gewoon iedereen kwellen die in het publiek zit. Met liefde.”