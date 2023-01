Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frits Huffnagel krijgt HLF8-tafel tegen zich en zorgt voor veel gekibbel: ‘Laat mij uitpraten’

VVD’er Frits Huffnagel schoof gisteravond aan bij HLF8 om zijn partij te prijzen. Maar met zijn uitspraken kreeg hij een groot deel van de talkshowtafel tegen zich. Onder meer tafelgasten Rutger Castricum en Yesim Candan keerden zich tegen hem. En presentatrice Hélène Hendriks moest zelfs een paar keer ingrijpen.

De VVD bestaat 75 jaar en dat kwam gisteren ook bij Vandaag Inside ter sprake. Johan Derksen sprak uit dat hij niet begrijpt dat de VVD een feestje viert in tijden van zoveel problematiek. Maar daar is VVD-prominent Frits Huffnagel het overduidelijk niet mee eens.

Frits Huffnagel looft de VVD in HLF8

Huffnagel begint zijn pleidooi over de VVD, een partij die volgens hem nog steeds de meeste stemmen binnenhaalt. „Ik snap dat zuur links dat allemaal heel vervelend vindt”, stelt Huffnagel. Hij haalt uit naar andere partijen zoals GroenLinks en PvdA die willen samenwerken omdat ze „zo klein zijn”. Iets waar volgens hem de VVD geen last van heeft.

Tafelgast en politiek-verslaggever Frits Wester corrigeert Huffnagel en legt uit dat de VVD ook in het verleden ontstond uit kleinere partijen.

Yesim Candan en Rutger Castricum keren tegen Huffnagel

Columnist Yesim Candan haakt daarna in en vraagt of het niet tijd is voor nieuw leiderschap. Huffnagel is er snel en fel bij: „Nieuw leiderschap? Wat nieuw leiderschap? De meeste mensen stemmen op Rutte. Je zegt toch niet tegen een voetbaltrainer die vijf keer kampioen is geworden: ‘Het wordt nu tijd voor een ander'”. Maar daar is Candan het niet mee eens. „Het is toch geen kampioen?”

Ook Rutger Castricum tempert de lofzang van Huffnagel. „De ene crisis na de andere crisis is ontstaan of erger gemaakt onder Rutte.” Volgens Huffnagel zijn de kiezers het niet met Castricum eens. „Hij heeft 34 zetels en is de grootste partij.”

Felle discussie

Maar daar haakt ook Hélène Hendriks in, die aanhaalt dat Rutte er in de peilingen niet zo goed meer voorstaat. „De peilingen, in de peilingen hebben we wel eens lager gestaan”, zegt Huffnagel. Castricum blijft kritisch over de VVD. Huffnagel: „Er wordt zoveel geouwehoerd van: ‘Hij zit er al zo lang’. En hij krijgt van alles de schuld. Hij is heel veel crisissen aan het oplossen, wees blij dat die man dat doet.” Maar Castricum begint zich duidelijk te irriteren aan de woorden van Huffnagel. „Laat mij nou ook eens even uitpraten.”

Daarna vraagt Hendriks naar een mogelijke opvolger van Rutte en ervaart zij hetzelfde als Castricum. „Frits, laat mij nou eens uitpraten.” Waarna Huffnagel zegt dat hij de vragen al weet en daarom zo snel antwoord geeft. „Ze zijn zo voor de hand liggend.” Candan zegt vervolgens dat ze het opvallend vindt dat mensen bij de VVD fouten mogen maken en altijd een tweede kans krijgen. „In het bedrijfsleven word je afgerekend als je fouten maakt.”

Hélène Hendriks is het gekibbel zat

Uiteindelijk raken Candan en Frits Wester later ook nog met elkaar in een discussie. Als Hendriks de presentatie weer wil overnemen, blijft Wester door haar heen praten. „Ik ben in principe de baas.” Vervolgens wijst Hendriks hem terecht.



Kolere, die Frits Huffnagel is me een partijtje irritant zeg! #hlf8 — Gab(riële) (@Pepperina1966) January 24, 2023

Kolere, die Frits Huffnagel is me een partijtje irritant zeg! #hlf8 — Gab(riële) (@Pepperina1966) January 24, 2023



Wil de VVD dat echt, @FritsHuffnagel in de media geafficheerd als "VVD prominent"? — Arnold Burlage (@armburlage) January 24, 2023

Wil de VVD dat echt, @FritsHuffnagel in de media geafficheerd als “VVD prominent”? — Arnold Burlage (@armburlage) January 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Frits Huffnagel. De VVD doet het verschrikkelijk goed en is een zegen voor het land. Geen woord over werkenden bij de voedselbank, een enorme stroom crisissen die niet opgelost, maar alleen maar dieper worden. Links zit zuur te kijken omdat de VVD het zo fantastisch doet. — Ed Emmen (@ed48nl) January 25, 2023



Frits f*cking Huffnagel. Zit met het confetti in zijn haar het 75e jaar van de VVD te verheerlijken. Alle schaamte voorbij. Weerzinwekkende Tv. #rariteitenkabinet #hlf8 — Mcjansen (@Mcjansen) January 24, 2023

Frits f*cking Huffnagel. Zit met het confetti in zijn haar het 75e jaar van de VVD te verheerlijken. Alle schaamte voorbij. Weerzinwekkende Tv. #rariteitenkabinet #hlf8 — Mcjansen (@Mcjansen) January 24, 2023

