Coalitiepartijen VVD en D66 staan er in de peilingen slecht voor

Coalitiepartijen VVD en D66 staan er in nieuwe peilingen niet al te best voor. De twee grote partijen zouden bij nu bij verkiezingen een fors aantal zetels verliezen. En een fusie tussen GroenLink en PvdA blijkt een kanshebber in de peilingen.

Dat het vertrouwen in het kabinet de afgelopen tijd behoorlijk keldert, dat is niks nieuws. Mede door een hoop landelijke crisissen zijn niet alle kiezers even happig op partijen als D66, VVD of CDA. Dat bevestigt nu ook onderzoeksbureau I&O Research.

Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA slecht in de peilingen

Uit de nieuwste peiling blijkt dat de VVD 12 zetels zou verliezen, wat de partij op 22 zetels zou brengen. VVD is, ondanks fors verlies, met 22 zetels nog steeds virtueel de grootste partij. Bij D66 zou het zetel-aantal halveren naar 12 zetels. En ook de derde coalitiepartij CDA staat er niet al te best voor. Bij nieuwe verkiezingen zouden de Christendemocraten 8 zetels behalen, in plaats van de huidige 15 zetels. De enige coalitiepartij die geen ‘fors verlies’ tegemoet gaat is de ChristenUnie. Gert-Jan Segers en zijn mensen zouden er een zetel bij krijgen en uitkomen op 6 zetels.

Dat betekent onderaan de streep dat de hele coalitie 31 zetels zou verliezen en in de Kamer beschikt over 47 zetels. Momenteel hebben de vier coalitiepartijen een nipte meerderheid van 77 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.

Fusie GroenLinks en PvdA kanshebber?

Maar wie staan er dan wel goed voor in de peilingen? Mochten de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks fuseren, een plan dat op tafel ligt, dan worden zij wellicht de grootste partij. Uit de peiling blijkt dat ze dan samen 25 zetels zouden hebben. Nu hebben PvdA (9) en GroenLinks(8) samen 17 zetels in de Kamer.

Maar over die fusie is nog niks beslist. Begin oktober sprak GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver uit dat hij met de PvdA een links-progressief blok wil vormen tijdens de eerstvolgende verkiezingen. Wat hem betreft moet dat blok het grootste van Nederland worden, zei hij toen bij zijn Kerkedijklezing. Klaver doelde daarmee niet per se op een fusie. Dat is een optie, net zoals een stembusakkoord of blokvorming.