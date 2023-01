Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schelden met k-ziekte op voetbalveld? Rode kaart bij deze club

Schelden met kanker? Dat kan je bij voetbalclub Unitas’30 uit Etten-Leur maar beter laten. Het levert spelers namelijk een rode kaart op. De club was er helemaal klaar mee dat er om de haverklap met kanker gescholden werd.

Voorzitter Ton Staaltjens vertelt dat vandaag tegen BN de Stem. De club stuurde namelijk een brief rond met de mededeling onder de leden. Schelden met kanker op het voetbalveld? Dan mag je met rood het veld af. ,,Helaas zijn er nog steeds mensen die bij de minste tegenslag het k-woord als scheldwoord gebruiken. Dit wordt vanaf heden niet meer geaccepteerd bij Unitas’30. Niet op de velden, maar ook langs de kant zal men hierop aangesproken worden”, aldus het statement.

Voetbalclub geeft rode kaart voor schelden met kanker

Ook staat daarin dat het bestuur niet schroomt om een wedstrijd op welk niveau dan ook stil te leggen. Aansluitend zullen er maatregelen volgen tegen eigen leden als zij te ver gaan. Hoe dat zit bij de tegenstander? „Dan zal het desbetreffende bestuur zeer zeker ingelicht worden. Ook de KNVB kan daarbij ingeschakeld worden.” Schelden met kanker is dus verleden tijd bij Unitas’30. Volgens de voorzitter wordt dit ook niet getolereerd in het heetst van de strijd of bij emoties langs de lijn.

Maar naast een rode kaart kan een scheldpartij een speler meer consequenties opleveren. Staaltjens legt uit dat het ook kan zijn dat spelers schoonmaakwerk moeten doen op de club of een wedstrijd niet mee mogen voetballen. Aan die laatste twee maatregelen wordt nog gewerkt. „Scheidsrechters, ook de jeugdscheidsrechters, moeten zich gesteund voelen dat we er als club achter staan dat dat k-woord reden kan zijn om iemand rood te geven.”

Geen K-woord op het voetbalveld of langs de lijn

En mocht de tegenpartij zich niet inhouden qua scheldpartijen met de ziekte, dan worden spelers daarop aangesproken. Veel meer dan dat zal het echter niet zijn. Overigens benadrukt de voorzitter dat het lastig wordt om op ieder K-woord te reageren. „Als maar helder is waar we voor staan.”

De club zou al veel positieve reacties hebben gekregen van hun leden op dit initiatief. Maar de eerste rode kaart moet nog vallen en hoe de voetbalspelers dan reageren, is natuurlijk nog de vraag. Overigens vertelde Linda Sumner van KWF Kankerbestrijding tegen dezelfde krant dat schelden met ziektes in het buitenland heel ongebruikelijk is. „Er is geen enkel land in de wereld dat scheldt met ziektes. Als ik in het buitenland uitleg dat kanker in Nederland een van de meest gebruikte scheldwoorden is, dan kijken ze me altijd vreemd aan.”