Famke Louise blikt terug op roast: ‘Dit ging te ver’

Het is pas morgenavond te zien op televisie, maar The Roast of Famke Louise was gisteravond al onderwerp van gesprek bij Renze op Zaterdag. Tijdens het RTL-programma blikte Famke Louise terug op de opnames en over een opmerking van Youtuber Nesim el Ahmadi was de zangeres niet bepaald te spreken. „Dat ging voor mij wel te ver.”

In de talkshow wordt een kort fragment van de roast getoond. „Je wordt niet bepaald gespaard”, concludeert presentator Renze Klamer. Op de vraag of er dan écht helemaal niks was wat haar toch raakte, antwoordt de zangeres: „Ja, één ding.”

Opmerking over overleden vader

Ze doelt op een opmerking van Nesim el Ahmadi. „Toen Nesim begon over mijn overleden vader… Die kwam wel echt even hard aan. Dat verwachtte ik ook niet, dat ging wel echt te ver”, aldus Famke Louise.

Wel heeft ze el Ahmadi na afloopt van de opnames verteld dat zijn opmerking haar geraakt heeft. „Naderhand hebben we het er wel over gehad en elkaar een knuffel gegeven. Het is een roast dus ik heb me er ook bij neergelegd.”

Hoewel Famke Louise had verwacht dat ze hard aangepakt zou worden, heeft ze geen moment getwijfeld om mee te doen aan het Comedy Central-programma. „Omdat ik het een heel tof format vind. Ik wist voordat we dit gingen doen al waar in aan begon. Ik heb alles al gelezen of gehoord dus mij verras je niet zo snel.” Daarnaast keek de zangeres uit naar het moment dat ze zelf mensen mocht roasten. „Dat is natuurlijk het leukste. Ik kon eindelijk iets terug zeggen.”

Famke Louise vond meedoen spannend

Wel vond ze het spannend om mee te doen met de roast. Vooral wat iedereen zou gaan zeggen vond Famke Louise naar eigen zeggen spannend. „Maar aan het einde van het programma schudden we ook gewoon de hand en is het goed. Het zijn gewoon grapjes.”

The Roast van Famke Louise is morgen te zien bij Comedy Central. Onder andere Bizzey, Peter Pannekoek en Sylvia Geersen nemen de zangeres dan op de hak.