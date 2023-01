Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Orgel Joke na in maand in ziekenhuis weer thuis: ‘Hoop snel weer muziek te maken’

Orgel Joke is nadat ze een maand in het ziekenhuis lag weer thuis. De 73-jarige orgeldiva werd met haar muziekvideo’s razendpopulair op Instagram tijdens de coronacrisis. Onlangs bleek echter dat ze kampt met een zeldzame stollingsstoornis.

Joke Meijer, zoals de Vlaardingse eigenlijk heet, werd in december opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleek een zeer zeldzame vorm van Hemofilie A te hebben. „Helaas is Joke gisteravond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze is inmiddels geholpen aan een inwendige bloeding rond haar bekken. Ze maakt het naar omstandigheden goed”, schreven haar zoons toen op Instagram.

Lange weg te gaan

Inmiddels is Orgel Joke weer thuis. „Het is heerlijk om na vier weken in een klein kamertje weer in mijn eigen omgeving te zijn”, zegt ze tegen RTL Boulevard. „Met hulp en liefde van vrienden, familie en kennissen. Ik hoop snel beter te worden, maar heb nog een lange weg te gaan. Ik moet nog heel rustig aan doen.” Wel hoopt ze dat ze af en toe uit bed mag om een kwartiertje muziek te maken. „Want dat maakt mijn hoofd leeg en is wat ik het allerliefste doe.”

Toen vorige maand naar buiten kwam dat Orgel Joke was opgenomen in het ziekenhuis, kwamen haar fans meteen in actie. Ze werd overspoeld met steunbetuigingen, kaartjes en bloemen. Via Instagram riep de orgeldiva haar fans op om hun steun op een andere manier te laten blijken. „Veel mensen vragen of ze een kaart of bloemen kunnen sturen. Ik vind het hartverwarmend, maar ik zou liever willen dat we het besteden aan een mooi doel zoals het Prinses Maxima Centrum waar ze zieke kinderen helpen”, schreef ze.

Orgel Joke werd internethit tijdens coronacrisis

Orgel Joke groeide aan het begin van de coronacrisis uit tot een ware internethit. Op Instagram, waar ze meer dan 40.000 volgers heeft, plaatste ze talloze filmpjes waarin ze simpelweg liedjes op haar keyboard speelt. Ze deed dit naar eigen zeggen om de mensen in coronatijd op te vrolijken.