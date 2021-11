Hans Klok ‘slachtoffer’ in Comedy Central Roast, dit zijn de hoogtepunten van eerdere edities

Het volgende ‘slachtoffer’ van de Celebrity Roast van Comedy Central is bekend. Het jaarlijks terugkerende haal-een-bekende-Nederlander-door-de-mangel-festijn heeft illusionist Hans Klok zover gekregen om zich te laten roasten. Het is de vijfde bekende Nederlander die meedoet aan het programma.

Met uitzondering van vorig jaar is bij Comedy Central sinds 2016 jaarlijks te zien hoe collega’s, vrienden en cabaretiers grappen en grollen over een bekende Nederlander. Ook ontzien de deelnemers elkaar niet tijdens hun vijf tot tien minuten durende roast.

De Roast of Hans Klok is op 21 december op Comedy Central te zien. Welke bekende Nederlanders er naast Hans Klok meedoen aan het programma, is nog niet bekend. Eerder kregen Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B er flink van langs van hun collega’s en vrienden. Metro zet de hoogtepunten van deze edities hieronder op een rijtje.

Peter Pannekoek vergeleek Gordon met Donald Trump in roast

De eerste editie in 2016 met Gordon als middelpunt was een groot succes, vooral voor Peter Pannekoek. In de roast van de cabaretier was het voornamelijk de manier waarop hij de vergelijking maakte tussen Gordon en Donald Trump – toen nog president van Amerika – die hem op veel lof kwam te staan.

„Dit kan een bepalend moment zijn in onze geschiedenis”, zei hij destijds. „Ik doe mee om jullie te waarschuwen. Vijf jaar geleden deed een man mee met de Comedy Central Roast in Amerika. Zijn naam was Donald Trump. Een paar jaar later werd hij gekozen tot president. Ik ben hier om jullie te waarschuwen en te voorkomen dat Gordon over een paar jaar onze president is.”

Bekijk zijn vlammende waarschuwing voor een ‘Trump in Nederland’ hieronder.

Henry van Loon en Peter Pannekoek omgedoopt tot opper-roasters

Het jaar daarop, tijdens de roast van radio-dj Giel Beelen in 2017, kreeg de cabaretier opnieuw de lachers op zijn hand. Hij kreeg daarom al snel de titel opper-roaster. Maar ook Henry van Loon ging er die editie met gestrekt been in en oogste volop lof voor zijn harde grappen.

Kijk hieronder de roast van Peter Pannekoek en Henry van Loon terug:

Najib Amhali haalt Johnny de Mol door de mangel

In 2018 was Johnny de Mol het slachtoffer in de Comedy Central Roast. Toen werd vooral de roast van Najib Amhali gezien als de beste van de avond. In 2019, tijdens de Roast of Ali B, was dat overduidelijk Henry van Loon.

Schrijven deelnemers of schrijvers de roasts?

Het houdt menig kijker van de Comedy Central Roast bezig: schrijven de deelnemers hun grappen zelf of worden ze geholpen? Eerder liet Comedy Central aan Metro weten dat Peter Pannekoek als een van de weinige van de roasters zijn eigen grappen schrijft.

Tijdens de eerste editie van de Comedy Central Roast werd de rest bij hun grappen geholpen door een schrijversteam dat bestond uit Menno Stam, Wilco Terwijn, Vincent Geers, Dennis van de Ven, Pieter Jouke en Jurg van Ginkel.