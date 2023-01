Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Begeleidster jeugdzorginstelling Emmen doodgestoken, twee verdachten van 16 en 19 aangehouden

Een medewerkster van de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen is gisteravond om het leven gekomen bij een steekincident. Het gaat om een 26-jarige begeleidster. Niet lang na de steekpartij werden er twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee jongemannen van 16 en 19 jaar oud.

Gisteravond maakte de politie rond 20.20 uur melding van een fatale steekpartij aan de Stationsstraat. Daar is ook de jeugdzorginstelling gevestigd, waar het 26-jarige slachtoffer uit Groningen werkte. Ze overleed ter plaatse.

Politie zoekt camerabeelden

Waar de steekpartij precies heeft plaatsgevonden kan de politie niet zeggen in verband met het onderzoek dat nog loopt. Ook wordt er nog gezocht naar camerabeelden uit de omgeving van de Stationsstraat, bijvoorbeeld dashcambeelden van auto’s die in de buurt reden of opnames van deulbelcamera’s.

Het was uiteindelijk een tienermeisje die in het pand van de jeugdzorginstelling was die alarm sloeg. Dat schrijft het Dagblad van het noorden. Volgens de krant rende ze uit paniek naar buiten. Nadat niemand reageerde op haar noodkreten zou ze door zijn gerend naar een café eindje verderop. Daar schreeuwde ze dat er iets heel ergs gebeurd was.

Twee verdachten aangehouden voor steekpartij

De politie startte een zoekactie naar de twee verdachten. De 19-jarige verdachte, die uit Emmen komt, werd kort na het incident aangehouden. Met behulp van een politiehelikopter kwamen agenten hem op het spoor. Later op de avond werd ook de 16-jarige verdachte aangehouden. Deze jongen komt uit Meppel. De politie onderzoekt nog op welke manier de twee jonge mannen betrokken zijn bij de steekpartij.

De burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, uitte gisteravond snel na de fatale steekpartij zijn medeleven via social media. „ Vanavond een fatale gebeurtenis bij jeugdzorginstelling Yorneo in de Stationsstraat in Emmen, waarbij een begeleidster om het leven kwam. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. De politie onderzoekt de toedracht”, twitterde hij.