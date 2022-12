Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers voelen spanning tussen Marco van Basten en Hugo Borst in Studio WK: ‘Gezellig sfeertje…’

Oud-profvoetballer en coach Marco van Basten en columnist Hugo Borst bleken gisteravond niet vies van een meningsverschil. In de uitzending NOS Studio WK waren de twee het regelmatig oneens en ook kijkers voelden de ongemakkelijke sfeer.

Hoewel de Nederlandse WK-spelers hun voetbaltas hebben ingepakt, is de strijd om de wereldtitel nog niet gestreden. Argentinië staat in de finale en vandaag zal blijken of zij tegen Marokko of Frankrijk spelen. Sterspeler Lionel Messi blijkt in het Argentijnse team zijn stempel te drukken en wordt geroemd om zijn prestatie tijdens zijn laatste WK. Onder meer over Messi krijgen Borst en van Basten in de uitzending een discussie.

Hugo Borst en Marco van Basten botsen in NOS Studio WK

Maar het begint eigenlijk al aan het begin van NOS Studio WK. Borst en Van Basten blijken namelijk niet bepaald vrienden. Zo zijn ze het overduidelijk niet eens over penalty’s en ook over de aanpak van het Nederlandse elftal hebben ze verschillende visies. De twee corrigeren elkaar om de haverklap. Dan is het de beurt aan Borst om zijn visie over Messi te delen. Maar al snel tijdens zijn pleidooi corrigeert Van Basten Borst over het feit hij een mening verkondigt en dat het niet „dé mening” is. Waar Borst met zijn vinger wijst. „Nee, nee, nee Marco.”

Borst vertelt dat Messi door zijn topsalaris FC Barcelona naar de knoppen hielp. „Die verdiende zulke exorbitante bedragen dat de club langzaam is uitgehold.” De voetballer verdiende 550 miljoen in vier jaar tijd en dat wilden andere spelers ook. „Zo is Barcelona heel veel geld gaan betalen, en zijn ze ook niet meegegaan met het voetbal. Het elftal werd steeds ouder, maar dat is een verhaal dat jullie beter kunnen vertellen, want ik ben geen voetbalexpert.”

Kijkers proeven spanning tussen voetbalkenners

Van Basten hoort het betoog van Borst bedenkelijk aan. Hij is het niet eens met de woorden van Borst. „Hij heeft er ook voor gezorgd dat Barcelona een fantastische ploeg is geworden, die de Champions League won, kampioen werd, bekers won. Dat genereert heel veel geld, en de club is door slechte bestuursleden naar de knoppen geholpen. Niet door Messi, maar door de bestuursleden die akkoord gingen met zijn eisen”, stelt Van Basten.

Van Basten en Borst blijven elkaar corrigeren en kritisch op elkaar tijdens de uitzending. En ook kijkers voelden de spanning tussen de twee voetbalkenners.



Henny Huisman werd afgebrand door Hugo Borst

Overigens noemde Henny Huisman in De Oranjewinter eerder de naam van Borst. Het ging aan tafel over oud-DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk en de ophef die rondom hem klinkt. Huisman vertelde dat Borst, die regelmatig tafelheer was bij De Wereld Draait Door, destijds in de talkshow Huisman helemaal afbrandde en Van Nieuwkerk dat toestand. „Na de uitzending kwam het publiek dat daar nog zat naar mij toe om mij te troosten. Daar werd ik echt volledig afgezeken”, aldus Huisman.

