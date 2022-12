Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bezuinig jij op kerst? 1 op de 3 Nederlanders pakt minder uit dit jaar

De decembermaand is altijd al een dure periode geweest, maar dit jaar wordt het helemaal een prijzige kerst. Door hoge energieprijzen en dure boodschappen. En dat betekent dat Nederlanders bezuinigen op de kerst. En horecagelegenheden willen graag dat je vooraf het kerstdiner betaalt.

EenVandaag vroeg 32.000 leden van het opiniepanel of zij dit jaar bezuinigen op de feestdagen. 40 procent doet de komende weken minder kerstverlichting aan vanwege de hoge energieprijzen. Daarnaast gaat de hand op de knip als het gaat om cadeaus en het kerstdiner.

Nederlanders bezuinigen op de kerst

Qua kerstversiering vraagt dat om de nodige aanpassingen. Korter de lampjes aan, zuinige led-verlichting of minder versiering in huis en tuin. Eén op de drie mensen bezuinigt dit jaar op kerst. Dan maar toch de oude of goedkope kerstversiering en iets minder cadeaus. 4 procent laat weten helemaal geen kerstversiering te doen dit jaar.

Maar naast de lichtjes, ballen en cadeaus is daar natuurlijk ook nog het eten en drinken. Hoewel we vorig jaar nog door de pandemie net een bescheiden aantal kerst mochten vieren, rukt dit jaar wellicht de hele familie weer uit. En ja, dat kost wat. Maar ook daar gaan de Nederlanders dit jaar anders mee om. Want wellicht wordt het een ander kerstmenu dit jaar, of een kerstlunch in plaats van diner.

Horecagelegenheden laten kerstdiner vooraf afrekenen

En de ‘big spenders’ die niet willen inleveren op de kerstperiode, verwachten wel dat zij dit jaar meer moeten afrekenen dan voorgaande jaren. Vooral als het gaat om de boodschappen van het kerstdiner.

Mocht je liever uiteten gaan tijdens de feestdagen, dan verwachten horecaondernemers dat je vooraf het kerstdiner betaalt. Koninklijke Horeca Nederland laat dat weten aan De Telegraaf.

‘Reserves horeca zijn op’

Volgens een woordvoerder komen mensen namelijk nog regelmatig niet opdagen als zij een tafel gereserveerd hebben. „De reserves zijn bij veel horecaondernemers op. Ze hebben te maken met hoge energie-, huur- en personeelskosten, en daarnaast coronaschulden die nog afbetaald moeten worden. Een no-show kan het verschil betekenen tussen winst en verlies”, aldus de woordvoerder.

Zo moeten gasten bij horeca-imperium Van der Valk vooraf hun kerstdiner betalen. Een woordvoerder van de hotelketen legt uit dat ze willen voorkomen dat gasten een ‘nee’ krijgen, als ze achteraf toch hadden kunnen aanschuiven. Daarnaast spelen ook de inkopen een rol en wordt dat precies afgestemd. De drankjes betalen de gasten op de avond zelf.