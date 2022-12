Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schaatsgekte! Op deze plekken in ons land wordt al geschaatst

Tientallen mensen hebben vanmorgen geschaatst op het Leersumse Veld in de provincie Utrecht. Ook op andere plekken in Nederland wordt vandaag op natuurijs geschaatst, zoals in Friesland. NH Nieuws meldt schaatsers op het ijs in de Schoorlse Duinen. Het kan nog gekker: vanavond wordt in het Friese dorp Burgum de eerste marathon op natuurijs van het jaar gehouden.

Bij een meting van schaatsbond KNSB bleek vanmorgen dat de minimale ijsdikte van 3 centimeter, die vereist is om een marathon te kunnen uitschrijven, bij IJsvereniging Bergum werd gehaald.

De pioniers, de liefhebbers

De Fryske Marren ziet schaatsers op natuurijs op een aantal locaties in de gemeente. De gemeente waarschuwt mensen nooit alleen te schaatsen en het ijs niet meer op te gaan als het begint te dooien. Waterschap Rivierenland vraagt mensen alleen op ijsbanen van schaatsverenigingen te schaatsen, en bijvoorbeeld niet op het natuurijs in de Biesbosch. „In sloten en vaarten beheren we het peil, ijs is hier onbetrouwbaar”, aldus het waterschap.

Fred Geers van de website Natuurijswijzer was deze morgen een van de tientallen schaatsers op het Leersumse Veld. „Het ijs was ongeveer 4,5 centimeter dik”, aldus Geers. Voor kleine groepen is dat ‘oké’. „Maar er moeten vanmiddag niet nog duizend mensen naartoe gaan.”

Hij noemt ze pioniers, de liefhebbers die zich dezer dagen al op natuurijs wagen. Hij adviseert schaatsers met klem om ijspriemen, een reddingstouw en droge kleren mee te nemen. „En ga niet schaatsen op grote sloten en plassen.” Daar is het water volgens hem te diep nu het ijs nog niet zo dik is. De ijsdikte varieert vandaag erg per regio. Het ijs is in Friesland veel dikker dan in het westen van het land, aldus Geers. „Ook uit Oost-Nederland komen berichten van dikker ijs.”

Schaatsen te risicovol

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) raadt schaatsen op open water op dit moment nog af. Het is te risicovol. „We vinden het geweldig dat we kunnen genieten van natuurijs, maar je hebt echt een paar nachten goede vorst nodig voordat je het ijs op kunt gaan”, aldus een woordvoerder.

Sinds gisteren konden mensen al schaatsen op natuurijsbanen. Dit zijn voornamelijk zogeheten combibanen, waarop laagje voor laagje water wordt gespoten om een ijsbaan te creëren.