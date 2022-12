Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Indrukwekkende laatste aflevering Bureau Arnhem: ernstig verwarde vrouw verzet zich hevig bij arrestatie

Gisteravond was alweer de laatste aflevering van Bureau Arnhem, waarin Ewout Genemans met de politie op pad gaat in de Gelderse hoofdstad. Het leverde onder andere een heftig fragment met een ernstig verwarde vrouw op, die sommige kijkers zelfs iets te ver vonden gaan.

Voor heftige verhalen moet je sowieso bij Bureau Arnhem zijn. Zo vertelde agent Sjors vorige week hoe hij in aanraking kwam met zelfmoordpoeder X en kreeg de politie in de week daarvoor te maken met een overleden gewaande man die ineens springlevend bleek te zijn.

Bureau Arnhem: verwarde vrouw aangehouden

In de aflevering van gisteravond moeten agenten Marloes en Robin hun collega assisteren bij de aanhouding van een ernstig verwarde vrouw. Dit gaat niet zonder slag of sloot. „Ik heb pijn”, schreeuwt de vrouw uit, terwijl ze zich hevig verzet. De agente vertelt aan Genemans dat ze is aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en mogelijk mishandeling. De politie heeft te horen gekregen dat ze iemand in een winkel heeft aangevallen. „Ze lijkt ook wel een beetje in de war, hè?”, vraagt Genemans. „Behoorlijk. Ik hoor haar door de portofoon heen schreeuwen”, zegt de agente. „Ik weet niet of ze onder invloed is of dat er iets anders aan de hand is, maar het is niet goed.”

Marloes en Robin stappen vervolgens in de auto om hun collega’s bij te staan bij het uit de auto halen van de vrouw. „Er zat allemaal bloed op haar knie”, constateert Genemans in de auto. Dit bevestigt de agente. „Het is onbekend of dat door haarzelf komt of dat er iets anders is gebeurd.”

Vrouw blijft in paniek

Het uitstappen verloopt hetzelfde als het instappen: de vrouw schreeuwt alles bij elkaar en lijkt in totale paniek te zijn. Genemans: „Het ziet er natuurlijk heel naar uit, maar er gaat wel wat aan vooraf hè. Ze heeft mensen aangevallen in de winkel en niet zo zuinig ook. Dit meisje is in de war, dus dit is nu de enige manier om haar naar een veilige plek te krijgen.” De agenten bevestigen dat het helaas echt nodig is. „We moeten nu gewoon een paar dingen even uitzoeken en daarvoor moet ze in een afgesloten ruimte.”

De agent vertelt dat het belangrijk is dat ze geen sieraden om heeft of een telefoon bij zich heeft. „Ze is duidelijk verward. Wat gaat ze daarmee doen? Zeker collega’s op de cellengang maken hier de gekste dingen mee. Dat mensen zichzelf iets aandoen met dingen, of dingen inslikken.” Het is volgens hem dus puur uit zelfbescherming. „Dat ze niet gekke dingen gaat doen, omdat ze hoog in de emotie zit. Ik vermoed dat er meer aan de hand is qua trauma’s. Het is voor ons ook verschrikkelijk als zo’n meisje aan het schreeuwen is. Soms overziet zo iemand niet dat bepaalde dingen nu echt even moeten. Daarom probeerde ik net in de lift op een rustige manier contact te maken. Vaak helpt dat, maar het was in dit geval niet te doen.”

Ondertussen is de vrouw in een cel gezet, maar nog steeds niet gekalmeerd. „Als je nou luistert, gaat het allemaal wat sneller en rustiger”, probeert een agente haar te bedaren. De agenten proberen met veel pijn en moeite de celdeur op slot te krijgen „Ik heb trauma’s”, schreeuwt de vrouw, terwijl ze zich blijft verzetten. „Ik ben gewond.” Ze wordt uiteindelijk meegenomen naar een isoleercel, zodat ze zichzelf niet kan bezeren.

‘Dit zijn heftige dingen die je liever niet wilt doen’

„Hoe vind je dit om te doen?”, vraagt Genemans na afloop aan de agente. „Dat zijn heftige dingen, die wil je liever niet doen”, antwoordt ze. „Het is duidelijk dat ze hulp nodig heeft.” „Het lijkt me voor jullie superingewikkeld’, zegt Genemans. „Je kunt dit meisje niet zo op straat laten lopen. Ze heeft letterlijk waarschijnlijk al iemand aangevallen. Maar dit is natuurlijk voor haar ook helemaal niet fijn.” Daar is de agente het mee eens. „Nee, dit is voor haar ook geen goede omgeving, maar we moeten kiezen uit iets en vanaf hier de hulpverlening in gaan zetten. Lastige dingen soms.” Na een dag mag de vrouw uit de cel. Sindsdien krijgt ze begeleiding die ze nodig heeft. Zo wordt het fragment toch nog enigszins hoopvol afgesloten.

Kijkers vinden fragment erg heftig

Door het WK werd Bureau Arnhem iets minder goed bekeken, maar er zaten alsnog 768.000 kijkers aan de buis gekluisterd. Die waren onder de indruk van het fragment, maar sommige hadden wel hun twijfels bij het uitzenden ervan. „Is het nou echt nodig om die worsteling van die verwarde vrouw te laten zien? Ik krijg hier een heel naar gevoel bij. Die vrouw heeft hulp nodig”, schrijft iemand.



Ik snap dat deze kant óók belicht moet worden. Maar dit ging mij in ieder geval net wat te ver. #bureauarnhem. Blijf daar dan ook niet nog praten terwijl zo’n jong, kwetsbaar en duidelijk in paniek zijne persoon blijft schreeuwen. — Danique 🤍 (@danique_visser_) December 6, 2022



Die aflevering van Bureau Arnhem van gisteren waarbij die verwarde mevrouw met tig man sterk een cel ingesleept werd en werd achtergelaten terwijl ze aangaf trauma’s te hebben triggerde best wel en haar geschreeuw ging me door merg en been… Heftig wel… #bureauarnhem — Manon (@Manon09910904) December 7, 2022



Wat een toestanden. Dame heeft duidelijk hulp nodig. Triest om te zien. #bureauarnhem — Jeronimus (@Gyronimus) December 6, 2022

Enkele kijkers staan stil bij het feit dat het de laatste aflevering was. „Genoten van dit seizoen Bureau Arnhem. 12 jaar met veel plezier in Arnhem gewoond dus veel herkenning op de locaties. Prachtige, heldhaftige, schokkende en ontroerende momenten. En wat een absolute helden bij de politie Arnhem. Jammer dat het alweer voorbij is.”

Op Instagram blikt ook Genemans terug op het seizoen. „Het was een bijzondere inkijk in het mooie, maar vaak ook uitdagende werk van de agenten en alles waar zij op straat mee te maken krijgen. En dat is soms niet niks. Wij hebben de agenten bij al deze momenten goed mogen leren kennen. Bedankt daarvoor! En jullie bedankt voor het kijken en voor alle reacties de afgelopen weken. Tot volgend seizoen!”



Je kunt Bureau Arnhem terugkijken via RTL XL.