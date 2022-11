Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Agent Sjors kwam in aanraking met zelfmoordpoeder: ‘Ik raakte ineens buiten bewustzijn’

In Bureau Arnhem gaat Ewout Genemans met de politie op pad in de Gelderse hoofdstad. Hieruit blijkt keer op keer dat politieagent een ontzettend heftig beroep is. In de laatste aflevering vertelt agent Sjors hoe een dienst hem bijna het leven kostte. Hij werd eerder dit jaar onwel werd na een incident in Schuytgraaf met zelfmoordpoeder, middel X.

Vorige week stuitten Genemans en de politie nog op een overleden gewaande man die ineens springlevend bleek te zijn.

Agenten vinden poeder en een brief in huis

Tijdens een wandeling vertelt agent Sjors over de bewuste ochtend, die begint met een melding van iemand die een woning niet in kan. „Diegene die daar woonde had vaker suïcidale uitspraken gedaan. Eerder had hij het weleens gehad over vergiftiging en had hij zich willen verhangen. Dat heeft hij toen niet gedaan. Hij heeft hulp gezocht en dat was allemaal goed afgelopen.”

Alle reden voor zorgen dus, als ze de hele avond niets van hem horen. „Uiteindelijk hadden we zoiets van: we moeten gewoon naar binnen. Toen heb ik een ruit ingetikt naast de voordeur, zodat we bij de sleutels konden. We hebben het slot geopend en zijn met zijn vieren naar binnen gegaan. Gewoon kamer voor kamer gekeken of we iemand aantroffen. Op een gegeven moment loop ik met mijn maatje de trap op en horen we de collega’s beneden roepen: ‘Jongens, we vinden hier poeder en een brief.’ Toen wisten we al wel dat het serieus was en hebben we gezegd: we gaan nu niet naar boven, we kijken eerst wat dat voor spul is. Is dat iets gevaarlijks of niet?”

Agent Sjors: ‘Ik kreeg van alle plekken in mijn lichaam door dat het foute boel was’

Nadat Sjors en zijn collega’s de ontdekking van het spul doorgeven aan de meldkamer, krijgen ze te horen dat ze de woning uit moeten. Er wordt meteen aan zelfmoordpoeder gedacht. „Dat is eigenlijk gewoon vergif. Als je dat inneemt, ga je dood”, vertelt hij.

Eenmaal buiten doen de agenten een rondje om te zien hoe iedereen erbij zit. „Van het ene op het andere moment voel ik dat ik helemaal niet goed word”, blikt Sjors terug. „Ik ben gaan zitten en ik weet nog dat ik aangegeven heb: ik ben klaar. Het gaat echt niet goed. Van alle plekken in mijn lichaam kreeg ik door dat het foute boel was. Ontzettende koppijn, heel veel last van mijn longen, een beetje koortsig. Gewoon echt van: het is niet goed. Het gaat mis.”

Sjors raakt vervolgens buiten bewustzijn. „Ik weet er ook niets meer van. Wat er is gebeurd heb ik pas de volgende dag gehoord van collega’s. Ik ben eerst buiten bewustzijn geraakt, toen hebben ze me pijnprikkels gegeven om te proberen om me er een beetje bij te houden. Ik reageerde soms wel en soms weer niet. Op een gegeven moment werd mijn hartslag snel een stuk minder, reageerde ik helemaal niet meer op pijnprikkels en konden ze mijn ogen niet meer zien.”

‘Dit verwacht je totaal niet’

Dat je bij de politie met heftige zaken te maken krijgt is logisch, maar dit had Sjors niet verwacht. „Ergens weet je bij dit werk dat er weleens iets kan gebeuren. Er staat een kerel tegenover je met een vuurwapen, of je komt een keer in een vechtpartij waarbij je je realiseert: dat ga ik never nooit winnen. Dat kan gebeuren. Maar dit verwacht je totaal niet. Zeker niet wanneer dat gebeurt in een casus waar je als hulpverlener komt, maar niet zozeer in het geweld staat. Het was in alle rust, maar die rust slaat in een keer om.”

Uiteindelijk loopt het goed af voor Sjors. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis, maar de stof wordt niet meer in zijn bloed aangetroffen. Het incident is vervolgens breed uitgemeten in de media, maar de agent realiseert zich pas veel later dat hoe goed hij er vanaf is gekomen. „Eerst dacht ik dat het overdreven in de media werd geplaatst. Super lief, maar heel extreem. De avond erna hebben we de collega’s die erbij waren bij ons thuis uitgenodigd. Dat was het moment dat ik me realiseerde: het is wel wat meer geweest dan me even niet lekker voelen.”

Je kunt Bureau Arnhem terugkijken via RTL XL.

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.