Verschillende verpleeghuizen krijgen eigen ‘treincoupé’ voor dementerende inwoners

NS gaat wel op een heel bijzondere manier recyclen. Het bedrijf schenkt namelijk oude onderdelen aan verpleeghuizen. Daarmee kan een eigen treincoupé gemaakt worden in het verpleeghuis. Zo’n coupé biedt mensen met dementie de mogelijkheid om weer met de trein te reizen, zonder daarvoor de deur uit te hoeven.

Het is namelijk een nagemaakte treincoupé met echte treinbanken, een treintafeltje, bagagerek en een kantelprullenbak.

NS en Alzheimer Nederland sluiten handen ineen.

Verpleeghuizen kunnen zich aanmelden als ze een treincoupé willen. Uit deze aanmeldingen worden 22 bestemmingen gekozen. Op 20 december zijn de treinonderdelen op te halen bij de NS-werkplaats in Amersfoort.

Vorig jaar introduceerden Alzheimer Nederland en NS de Hoofdreiscoupé. Deze treincoupé reisde in 2021 en 2022 langs verschillende verpleeghuizen en bezocht alle provincies. Inmiddels heeft de Hoofdreiscoupé een vaste plek gekregen in een verpleeghuis. Nu krijgt deze coupé dus een vervolg: op dinsdag 20 december biedt NS treinonderdelen aan verpleeghuizen aan om een eigen treincoupé te bouwen.

Herinneringen ophalen

Volgens de NS is het voor de bewoners een kans „om herinneringen op te halen” en in gesprek te gaan hierover. „Bijna iedereen houdt van reizen. Maar wat als je door dementie niet meer kúnt reizen?”, schrijven de organisaties over het initiatief.

👵 Dementie in Nederland In Nederland zijn op dit moment ongeveer 290.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal stijgt tot ongeveer 420.000 in 2030 en 520.000 in 2040. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Mensen met dementie verliezen in toenemende mate hun cognitieve vaardigheden. Dit heeft grote invloed op het leven van de persoon met dementie, maar ook op dat van zijn of haar naasten.

Tijdens het werk krijgen conducteurs af en toe te maken met reizigers met dementie. Een reiziger die in de trein zijn vrouw kwijt is of een reiziger die plotseling niet meer weet hoe hij in moet checken. Daarom zijn Alzheimer Nederland en NS eind 2019 de bewustwordingscampagne GOED omgaan met dementie in het openbaar vervoer gestart. ‘Samen dementievriendelijk’ ontwikkelde een online training waarmee zowel ov-medewerkers als reizigers de signalen van dementie kunnen herkennen en hiermee op een goede manier om leren te gaan.