Halsema en Amsterdamse politie reageren op rellen, mensen woedend op Twitter

„Vier voetbal en verziek het niet voor anderen en jezelf.” Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vanochtend in een reactie op de ongeregeldheden die gisteravond uitbraken nadat Marokko-supporters op straat de overwinning op Spanje op het WK voetbal in Qatar vierden.

Ook de Amsterdamse politie laat via Twitter zijn mening horen. De reacties daarop zijn alles behalve lovend.

Opmerkingen en complimenten van Halsema

„Felicitaties voor alle Marokkaanse Amsterdammers met de prachtige overwinning gisteravond”, zo begint Halsema haar reactie op Instagram. „En complimenten voor iedereen die zo zijn best doet om te zorgen dat het ook een echt feest is. En voor de anderen die het verpesten voor hun buren, hun ouders, hun vrienden en hun gemeenschap: ga naar huis, gedraag je en bedenk dat het je alleen een strafblad, straf en minachting oplevert.”

Ook in onder meer Rotterdam was het onrustig en werden zo’n 35 mensen aangehouden. Zeven verdachten moeten zich komende zaterdag om 16.00 uur melden, precies op het moment dat Marokko de kwartfinale tegen Portugal speelt. Of dat ook in Amsterdam gaat gebeuren, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Ook politie reageert

Gisteravond draaide het, na een aanvankelijke feeststemming, voor de derde keer uit op ongeregeldheden in de hoofdstad nadat Marokko won op het WK. „In de stad was er sprake van vernielingen, het afsteken van zwaar vuurwerk, geweld tegen hulpverleners en andere openbare ordeverstoringen”, aldus de politie, die tien mensen heeft aangehouden. Of de tien aangehouden onruststokers inmiddels weer op vrije voeten zijn gesteld, kon een politiewoordvoerder vanochtend vooralsnog niet melden.



Mensen op Twitter schrijven veel boze berichten. Ze vinden het lastig te geloven dat er maar tien mensen zijn opgepakt. Zo zegt iemand het volgende:



Er zijn op dit moment nog ruim vijftig andere reacties op de tweet. Ze delen allemaal de mening dat de politie niet streng genoeg optreed tegen de Marokkaanse supporters. Het account van de Amsterdamse politie reageert daar overigens niet op.