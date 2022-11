Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Overleden’ man blijkt springlevend in Bureau Arnhem: ‘Zorgwekkend dat er een lijkengeur onder de deur vandaan komt’

In Bureau Arnhem gaat Ewout Genemans met de politie op pad in de Gelderse hoofdstad, nadat hij eerder in Amsterdam en Eindhoven meeliep. Ook in Arnhem maakt de politie veel mee. Zo lijken in de laatste aflevering alle signalen erop te wijzen dat er al een tijdje een lijk in een woning ligt. De bewoner is al drie weken lang niet gezien, en nog verontrustender: er zitten vliegjes voor de ramen. Eenmaal binnen staat hen een verrassing te wachten.

Samen met de agenten Sjors en Stefan rijdt Genemans naar het huis toe. „Dat er vliegjes zitten is niet echt een goed teken hè?”, vraagt hij hen. Daar wordt instemmend op gereageerd. Stefan: „We zien zeker op tegen dit soort meldingen, want negen van de tien keer is het een overleden persoon in de woning.”

Aankomst bij huis: ‘Er komt een hele penetrante lucht tegemoet’

„Het is altijd een beetje een griezelig momentje”, zegt Genemans als ze bij het huis aankomen. „Want je weet dat je straks misschien iets gaat zien wat niet zo prettig is.” „Wat denk je ervan, Stefan?”, vraagt hij aan de agent. „Er komt al een hele penetrante lucht tegemoet”, antwoordt die. „Nu ruik ik het heel sterk”, merkt Genemans op. „Dat is een geur die je nooit meer vergeet, hè?” Agent Stefan: „Nee, lijklucht is een beetje vergelijkbaar met een beschimmeld brood dat al heel lang in de zon heeft gelegen.”

Sjors lijkt weinig twijfels te hebben over wat ze in het huis gaan aantreffen. „Als het zo sterk is… Dat is echt het rottingsproces wat je hier ruikt. Je ziet de vensterbank al vol met vliegjes liggen. Je kunt nu wel redelijk invullen dat diegene die binnen is, al een tijdje is overleden.” Genemans vraagt aan de agent of hij zich de eerste keer dat dit gebeurde nog kan herinneren. „Ja, die vergeet je niet”, antwoordt hij. „Dat was echt heftig trouwens. Dat was midden in de zomer, dertig graden, de schatting was toen dat de meneer er al vier, vijf weken lag.” Sjors was destijds slechts 23 jaar oud.

Bizarre wending in Bureau Arnhem

Nadat de politie de deur openbreekt, gebeurt er iets wat niemand verwacht. „Er is gewoon iemand binnen”, vertelt Genemans aan de camera. „Wel zorgwekkend als de lijkengeur onder je deur vandaan komt als je nog gewoon in leven bent.” Een van de agenten: „We treffen de meneer in goede gezondheid aan, alleen de voedselresten van het afgelopen jaar liggen er nog.” De geur blijkt van schimmel te komen. „Dat valt dan weer mee”, zegt een agent. „Althans, hij heeft wel hulp nodig, dat is duidelijk. Er liggen zakken vol eten binnen.”

Genemans vraagt aan een andere agent of hij zich niet rot schrok toen de man ineens springlevend bleek te zijn. „Ja, dat is gek, want je verwacht het niet. We gingen er allemaal vanuit dat hij al overleden was. Als hij dan in één keer de hoek om komt lopen, is dat een beetje raar. Het is echt één grote vuilnisbelt, dus het is gewoon echt heel triest.” Een agent uit zijn zorgen aan de man. „Mag ik zeggen dat ik het wel een beetje zorgwekkend vindt, hoe het er hier uitziet?” „Ja, kan beter”, vindt de man ook. „Heeft u een alcoholprobleem?”, vraagt de agent. „Nee, maar ik drink wel”, antwoordt hij.

Genemans vraagt aan Stefan of hij nog weleens schrikt van zulke woningen. „Ja, absoluut”, antwoordt hij. „Maar dit treffen we wel met enige regelmaat aan. Mensen hebben gewoon hulp nodig die ze niet kunnen krijgen.” Als de man wordt gevraagd of hij hulp krijgt, geeft hij aan dat dat niet het geval is, maar dat hij dat wel zou willen. Hij wordt vervolgens aan het wijkteam gekoppeld, dat hem helpt om het huis weer leefbaar te maken en hem in contact brengt met de juiste hulp. Vooralsnog een happy end dus.

Bureau Arnhem is elke dinsdag om 20.30 uur bij RTL 4 te zien. Je kijkt de aflevering terug via RTL XL.