Beau stelt man gerust die in publiek in tranen uitbarst door kerstreclame

Sinterklaas is weer uit het land en dat betekent dat het tijd is om in de kerststemming te komen. Daar spelen bedrijven goed op in, want ook dit jaar zijn er weer speciale kerstreclames uitgebracht. Presentator Beau van Erven Dorens had het goede idee om die, in bijzijn van experts, te gaan beoordelen tijdens zijn talkshow. Wat er toen gebeurde? Na het tonen van een reclame barstte een man in het publiek in tranen uit.

Beau van Erven Dorens weet met zijn talkshow Beau behoorlijk de aandacht te trekken. Maandagavond werd hij bijvoorbeeld door een illusionist in tweeën gesplitst.

‘Een prachtreclame’

Na het tonen van de PLUS-reclame ziet Beau in zijn ooghoek dat een man in het publiek in huilen is uitgebarsten. Hij loopt direct met een doos tissues op de man af. „Gaat het een beetje? Ja?” Als je goed kijkt, zie je meerdere pruillipjes in het publiek. De man grijpt direct naar een tissue om zijn tranen weg te vegen. „Het is echt heel mooi. Geweldig”, zegt hij.

Beau stelt hem gerust: „Ik zag je gaan daar. Het is maar een reclame hoor.” Voor de man was het misschien meer dan alleen een reclame. Hij zegt, nog steeds geëmotioneerd: „Een prachtreclame. Nee, heel mooi. Echt heel mooi gedaan.” Beau blijft nog even bij de man: „Ik vond het ook echt heel mooi. Dit is een goede, hè?”

Angela de Jong is kritisch in BEAU

De experts die er zaten om de kerstreclames te analyseren, waren Angela de Jong, tv-columnist van het AD en grote vriendin van Johan Derksen, en de in 2014 verkozen tot grappigste twitteraar Jordi van de Bovenkamp. De Jong was vooral fan van de PLUS-reclame. Ze vindt de reclame „heel maatschappelijk”, zegt ze. „Ook al heb je niet zelf aan den lijve ondervonden hoe het is met samengestelde gezinnen, er zit wel een familiegevoel in en een puber die moeite heeft met een hoop dingen en dat ze dan toch weer met z’n allen aan het kerstdiner zitten.”

Van de kerstreclame van de Albert Heijn wordt ze niet zo warm: „Heel eerlijk: ik heb er niet zoveel gevoel bij”, zegt De Jong.

