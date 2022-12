Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oversterfte in Nederland houdt aan: ‘In december kwart meer overlijdens dan normaal’

Je hebt de afgelopen tijd ongetwijfeld het woord ‘oversterfte’ horen vallen. Hier blijkt ook deze maand nog sprake van te zijn. Het aantal meldingen van overlijden ligt in december 25 procent hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat zijn achthonderd mensen meer die zijn overleden dan je zou mogen verwachten.

Dit maakte DELA, de grootste uitvaartvaartverzorger van Nederland, bekend.

Sinds juni dit jaar sprake van oversterfte

De oversterfte speelt al langer. Volgens het bedrijf is het aantal overlijdens sinds juni dit jaar 5 tot 10 procent hoger dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Het gaat vooral om 65-plussers.

Dit vergt veel van de uitvaartbranche. „Na ruim twee jaar corona waren we toe aan iets meer rust, zeker rond de feestdagen, maar de drukte blijft en neemt zelfs overal toe. Dat vraagt echt heel veel van onze mensen, we zetten alle zeilen bij, maar wij zitten aan de limiet van wat wij van hen mogen vragen”, zegt Edzo Doeve, algemeen directeur bij DELA.

DELA verzorgt meer dan 40.000 uitvaarten per jaar in Nederland via haar veertig crematoria en ruim zeventig uitvaartcentra. Het bedrijf waarschuwde half november al dat de uitvaartbranche het stukken drukker had dan normaal.

Directeur DELA: ‘Uitvaartondernemers registreren oorzaak niet’

Doeve kan geen uitspraken doen over de oorzaak is van de oversterfte. „Uitvaartondernemers mogen en willen dit niet registreren”. De huidige griepgolf speelt mogelijk een rol. „Maar of dat de echte oorzaak is, is gissen voor ons”, geeft de directeur aan.

Volgens DELA is de overlijdenspiek wél geringer dan die tijdens de eerste golf van de coronapandemie in het voorjaar van 2020. De uitvaartbranche kon dit destijds aan omdat door de lockdown veel van de ondersteuning online gebeurde en het afscheid in kleine kring plaatsvond. „Nu zijn er geen beperkende maatregelen en moeten mensen regelmatig wachten voordat een uitvaartverzorger beschikbaar is”, vertelt Doeve.

Ook CBS waarschuwt voor oversterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderstreept al maanden dat er meer mensen dood gaan dan verwacht. De oorzaak van de extra sterfte kan het statistiekbureau echter niet geven. Daar doen wetenschappers de komende tijd wel onderzoek naar.

In september schreef Metro nog dat het onafhankelijke onderzoek naar de oversterfte stroef loopt. Wetenschappers van onderzoeksinstituut Nivel trokken hier destijds voor aan de bel. Volgens Robert Verheij, hoogleraar aan de Tilburg University en onderzoeker bij onderzoeksinstituut Nivel, is het bovendien de vraag of er ooit een sluitende verklaring zal komen, omdat veel factoren een rol kunnen spelen in de sterftecijfers.