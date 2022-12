Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LEGO Masters kerstspecial valt niet in de smaak: ‘Dit zijn toch geen Masters?’

Acht BN’er-duo’s werden gisteravond in LEGO Masters uitgedaagd om bijzondere LEGO-creaties neer te zetten. De speciale uitzending die – na de kerstdagen – nog in kerstthema was, viel echter niet bijzonder goed in de smaak bij kijkers. De timing was een probleem, net als de kwaliteit van de LEGO-creaties.

In het RTL 4-programma moeten de deelnemers spectaculaire bouwwerken van de Deense steentjes helemaal uit het hoofd, zonder bouwtekeningen, voltooien om te winnen. De BN’ers speelden voor 5000 euro, wat geschonken wordt aan een zelfgekozen goed doel.

BN’ers in LEGO Masters

Zo laten radiomannen en goede vrienden Barry Paf en Erik de Zwart hun LEGO-bouwkunsten zien in de special, en strijden om geld binnen te halen voor Beat Batten, een stichting tegen een stofwisselingsziekte Batten. Tv-kok Hugo Kennis doet samen met zijn beste vriend en acteur Thomas Cammaert mee voor het goede doel Right to Play, wat zich inzet voor kinderen in oorlogsgebieden. Daarnaast zetten actrices Fenna Ramos en Kes van den Broek zich in om mee te doen voor stichting KiKa.

De broers van Kriss Kross Amsterdam, Jordy en Sander Huisman, hopen het prijzengeld te schenken aan de voedselbank. Maar er zijn nog twee broers die meedoen aan LEGO Masters, namelijk de tweeling Jeangu en Xillan Macrooy, die zich inzetten voor de stichting The Black Archives. En last but not least gooien Mocro Maffia-sterren Marouane Meftah en Carre Albers hun bouwvaardigheden in de strijd voor het Nationaal Ouderenfonds.

Bouwen voor het goede doel

Maar, of de duo’s nu winnen of verliezen, in elk geval wordt er een schenking gedaan aan hun gekozen goede doel. Zij hebben dan 1000 euro weg te geven. „Dus bouw de sterren van de hemel”, moedigt presentator Jamai Loman aan. De deelnemers moeten voor hun eerste opdracht de karige kerstboom in de studio versieren. Daar maakt elk duo één versiering voor.

Het duo van Barry Paf en Erik de Zwart besluiten om een ooievaar te maken waar beide mannen op zitten: „Zo hopen we naar de eerste plaats te vliegen”, klinkt het. „Gelijk een goed idee toch?” Ook broer-duo Jeangu en Xillan Macrooy gooien hun LEGO-vaardigheden in strijd, maar, zegt Jeangu: „Het is een extra motivatie als je weet waar je het voor doet. We kunnen iets moois betekenen voor een organisatie met een goed doel.” Maar het zijn Hugo Kennis en Thomas Cammaert die de eerste opdracht winnen.

Voor de tweede opdracht in LEGO Masters wagen de BN’ers zich aan een snowglobe waarin ze een kerstig LEGO-bouwwerk moeten realiseren. De kandidaten moeten in negen uur hun snowglobe bouwen, die mede werd beoordeeld door Fred van Leer. Het is de snowglobe van Fenna Ramos en Kes van den Broek die het hoogst scoort en daarmee harken de actrices 5000 euro binnen voor stichting KiKa.

‘Doodzonde’, ‘zo jammer’ en ‘pff…’

Maar, deze speciale kersteditie van LEGO Masters wekte geen indruk bij kijkers. De timing van de kerstspecial wordt vreemd gevonden en kijkers twijfelen aan de bouwvaardigheden van de creaties en vinden dat de normale seizoenen van LEGO Masters, waaraan ervaren LEGO-bouwers meedoen en geen BN’ers, van betere kwaliteit is.



Doodzonde hoe dit concept de nek om wordt gedraaid. Waarom nu weer BN-ers? Dit zijn toch geen ‘Masters’. #legomasters — Wilfred Kluin (@wilfredkluin) December 28, 2022



Sinds wanneer komt dit pas na kerst op tv? En waarom kijk ik nu ineens uit naar de oud en nieuw special van heel holland bakt die volgende week dinsdag gepland staat? Fenna en Kes winnen VIP-editie #LEGOMasters https://t.co/vcJy298QnJ — Joost Landzaat (@Joost_Landzaat) December 29, 2022



Zo jammer dat alles maar dan ook echt alles rond deze tijd in een kerstsausje gegooid moet worden. En dan denk je eindelijk van die kerstzooi af te zijn, komt er 2 dagen na kerst nog een kerstspecial… pfff… en bedankt @RTL4 #LegoMasters — Rene van der Does (@the_doesman) December 28, 2022



De ideeën zijn leuk, de uitvoering is onder de maat om masters genoemd te worden… #legomasters — Eus (@Eus78864301) December 28, 2022



De kwaliteit van de werkstukken zijn echt treurig…..

Mijn neefje van 6 is nog creatiever dan deze zgn #legomasters — Rodney (@Midago3) December 28, 2022

De LEGO Masters Kerstspecial is hier terug te kijken.