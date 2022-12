Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders betaalden dit jaar recordbedrag via Tikkie, vaak horecagerelateerd

Een Tikkie van 50 cent ontvangen of vrienden die je betaalverzoeken maar niet betalen, het klinkt vast bekend in de oren. Nederlanders hebben dit jaar veel van de betaaldienst gebruik gemaakt. Zo veel, dat er een recordbedrag via het platform is overgemaakt.

Volgens ABN AMRO, de bank achter de dienst voor mobiele betalingen, waren de 130 miljoen Tikkies, goed voor 5,5 miljard euro aan overschrijvingen.

Tikkie-record

Daarmee laat 2022 het record van vorig jaar ver achter zich. Toen betaalden mensen via ruim 100 miljoen Tikkies in totaal 4,2 miljard euro. Een Tikkie wordt vaak verstuurd om de uitgaven voor etentjes of borrels te verrekenen, dus mogelijk verklaren de verplichte sluitingen van de horeca in een groot deel van 2021 het verschil.

„Ik denk dat het daar deels wel mee te maken heeft. Het klopt dat Tikkies vaak horecagerelateerd zijn”, zegt Moreno Kensmil, hoofd marketing bij Tikkie, over het verschil met vorig jaar. Tijdens coronalockdowns was er volgens hem inderdaad een dip te zien in het aantal verstuurde betaalverzoeken, hoewel de afname volgens hem beperkt was. „Maar we zagen dit jaar met het opengaan van de horeca, en ook carnaval en festivals die weer konden doorgaan, dat dit vaker in de omschrijvingen terugkwam.”

Nederland op het WK en Black Friday

De dag waarop de meeste Tikkies werden verstuurd, was vrijdag 25 november. Toen werden bijna 530.000 Tikkies betaald, terwijl dat er op een gemiddelde dag zo’n 350.000 zijn. Die dag speelde het Nederlands elftal op het WK voetbal tegen de nationale ploeg van Ecuador. Ook was het Black Friday, een dag waarop winkeliers aan de vooravond van de feestdagenperiode stunten met kortingen.

Vooral particulieren gebruiken Tikkie voor het versturen van betaalverzoeken. Toch maken steeds meer bedrijven ook gebruik van de dienst. In vergelijking met vorig jaar, steeg het aantal zakelijke gebruikers met een kwart tot 25.000, wat leidde tot de introductie van een zakelijke versie van de betaaldienst. De snelheid waarmee mensen betalen is daarbij een mogelijk voordeel. Bijna negen op de tien Tikkies worden binnen een dag betaald. Aan ruim zes op de tien betaalverzoeken wordt zelfs binnen een uur voldaan.