Oplettende kijkers spotten Ali B bij NOS Journaal

Rapper Ali B is sinds het schandaal rondom The Voice behoorlijk van de radar geweest. Maar gisteren was daar een korte glimp van de rapper tijdens het NOS Journaal, waar hij door oplettende kijkers werd gespot.

Ali B is sinds de onthullingen rondom The Voice naar buiten kwamen niet meer in de media verschenen. Er loopt nog steeds een strafrechtelijk onderzoek naar de verdachten in deze zaak. Tegen de rapper werden drie aangiften gedaan, waarvan eentje voor verkrachting.

Scherpe kijkers spotten Ali B tijdens NOS Journaal

Maar gisteravond leek het erop dat de rapper heel kort terug was op televisie, al heeft hij daar waarschijnlijk niet vrijwillig voor gekozen. Tijdens het NOS Journaal van 18.00 uur schakelde de uitzending namelijk live over naar een menigte Nederlands-Marokkaanse supporters die de WK-wedstrijd keken in Badhoevedorp. Verslaggever Joris van Poppen vertelde over de feeststemming bij de Marokkaanse gemeenschap en onder meer cabaretier Najib Amhali zat in het publiek.

Maar een scherpe kijker viel op dat Amhali niet het enige bekende gezicht was. Want wie goed kijkt, ziet dat ook Ali B tussen de supporters zit. Hoewel de rapper niet bepaald in het zicht zat en zich redelijk leek te verschuilen, ontkwam hij niet aan de NOS-camera.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zag ik nou net Ali B. zitten in Amsterdam bij beelden van het NOS journaal? — mariska stolker (@mariskastolker1) December 1, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#NOS zag ik nou net Ali B op tv? 😂 🫣 — Él Caribeño (@Juwniverse) December 1, 2022

Prestatie Marokko op WK Qatar

Gisteravond won het elftal van Marokko met 2-1 van hun tegenstander Canada tijdens het WK in Qatar. En dat is een opvallende prestatie, aangezien de Marokkaanse ploeg nu voor de tweede keer doorgaat naar de achtste finales. Dat gebeurde slechts één keer eerder, in 1986. De Marokkaanse gemeenschap is dan ook uitgelaten over hun WK-prestatie. Maar eerder ontstonden er ook in grote steden rellen en opstootjes na de winst van Marokko tijden het WK. Onder meer Amhali sprak zich daarover uit.

