Martijn Krabbé heeft moeite met ‘corrupte bende’-uitspraak Anouk: ‘Wat zullen we nou krijgen?’

Nog voordat de BOOS-aflevering over The Voice of Holland verscheen, stapte zangeres Anouk op als coach en sprak ze over een „corrupte bende”. Een uitspraak die bij presentator Martijn Krabbé in het verkeerde keelgat schoot. „Hoe denk je dat wij ons voelden allemaal?” reageerde hij gisteravond op de uitspraak in Isola di Beau.

Het is duidelijk dat Krabbé geraakt is door de woorden van zijn voormalige collega.

Anouk tilde het programma naar een ongekend niveau

„Anouk heeft na de eerste paar jaren dat programma op een ongekend niveau getild, door wie zij is, door haar reputatie”, vertelt Krabbé. „Ze was een godsgeschenk voor het programma.”

Ondanks dat het programma profiteerde van Anouk als nieuw jurylid, maakte ze het de makers niet altijd even makkelijk. „Hoe het programma in elkaar zat, vond ze helemaal niet leuk. Ze vond het een klote format. Ze zei: ‘Ik wil best één iemand coachen, maar de volgende ronde willen jullie dat ik er acht heb. Moet ik dan nog zeven kneuzen kiezen die dan straks kunnen afvallen?’ Ja, dat moet, want dat is het format.” Krabbé kon er zelf wel om lachen.„Maar het heeft ons als productie wel veel moeite gekost om haar een beetje vrolijk te houden.”

Uitspraak Anouk raakt Krabbé

Om de uitspraak van de Haagse zangeres in januari kon Krabbé echter niet lachen. Anouk stapte nog voordat de BOOS-aflevering over The Voice of Holland verscheen op als coach en noemde het programma in een videobericht een „corrupte bende”. „Hoe denk je dat wij ons voelden daar allemaal?’ reageert Krabbé. „We hebben verdorie de rode loper voor je uitgelegd de afgelopen zes jaar. Wat zullen we nou krijgen? Corrupte bende? Sorry?’’

Het is de eerste keer dat Krabbé reageert op de uitspraak van Anouk. Met Anouk heeft hij het er echter nooit één-op-één over gehad. „Dat heeft geen nut. En wat heb je eraan? Ze heeft het een maand later genuanceerd, dan denk ik: nou, prima.”

Krabbé schaamt zich voor de misstanden in The Voice

Het is duidelijk te zien dat het voor Krabbé moeilijk is om te praten over The Voice. „Ik weet niet wat ik moet zeggen. Omdat alles fout kan vallen en omdat ik me enorm schaam voor”, vertelt hij. Achteraf gezien vindt Krabbé dat hij de misstanden had moeten zien. „Ik had best wel eens kunnen vragen of iedereen ‘veilig was’. Maar ik had geen aanwijzingen dat het niet zo was.” Toch voelt de presentator zich verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. „Het heeft zich kennelijk kunnen afspelen on my watch. En als er maar 1 procent waar is van wat er wordt gezegd, dan is het al echt rampzalig, en heel erg en fout en verschrikkelijk.”

Krabbé had gehoopt zijn tv-afscheid te nemen met een paar laatste woorden bij The Voice, maar dat ziet hij niet meer gebeuren op korte termijn. „Het is lastig, want er zitten heel veel kanten aan de kwestie”, vertelt hij. „Er werkten wel tweehonderd mensen. En voor zover ik kan inschatten, zijn minstens 197 daarvan vrij van enige blaam. Het was wel hun carrière ook, hun vak, hun trots. We hebben met zijn allen dertien jaar in de loopgraven gestaan, want zo voelt het als je heel hard aan iets moet werken.’’

Isola di Beau-kijkers reageerden goed op het interview van Krabbé. „Martijn is erg openhartig; lijkt flink gereflecteerd te hebben op zijn leven en carriere”, tweet één kijker. Een andere kijker vindt dat Krabbe zich helemaal niet hoeft te schamen. „Er werken 200 mensen bij The Voice, denk even aan een groot bedrijf, daarin weet je ook niet alles wat speelt. En dat hoeft ook niet.”



Martijn is erg openhartig; lijkt flink gereflecteerd te hebben op zijn leven en carriere #isoladibeau — Tweetmevrouw (@tweetmevrouw) November 27, 2022



#isoladibeau Martijn hoeft zich in mijn ogen niet te schamen. Er werken 200 mensen bij The Voice, denk even aan een groot bedrijf, daarin weet je ook niet alles wat speelt. En dat hoeft ook niet. — Floor Janssen (@janssensnuf) November 27, 2022



Och @krabbetv, je hoeft je echt niet te schamen. 💗 De mogelijke daders, zij moeten zich kapotschamen #isoladibeau — Lianne van Veen (@Liedje87) November 27, 2022



Monica en Martijn…. Mooie aflevering weer en twee mooie, leuke mensen ❤️ #IsolaDiBeau — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) November 27, 2022

