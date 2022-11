Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verontwaardigde reacties op onrust grote steden na winst Marokko WK

Dat bij een potje voetbal de gemoederen hoog op kunnen lopen, dat is inmiddels wel bekend. Gisteravond werd het onrustig op straat in grote steden nadat Marokko een WK-wedstrijd tegen België had gewonnen.

De Mobiele Eenheid (ME) moest in steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam uitrukken om de boel te temperen. En op social media circuleren beelden rond, waar natuurlijk veel mensen iets van vinden, waarop te zien is dat straten bezaaid waren met Marokkaanse vlaggen, vuurwerk en toeterende auto’s.

Onrust in grote steden naar WK-wedstrijd Marokko België

Het bleef namelijk niet bij feestvreugde. In Rotterdam daagden 500 relschoppers de ME uit en werd er glas en vuurwerk naar politie gegooid. Twee betrokkenen werden aangehouden. En in Den Haag en Amsterdam was de boel ook onrustig, daar werd één persoon aangehouden.

In Amsterdam was het Mercatorplein de locatie voor zo’n 500 mensen die onrust veroorzaakten. Zo werden een deelauto en deelscooter in de brand gestoken en agenten lastiggevallen. Het duurde in Amsterdam even voor dat de ME en brandweer aanwezig waren. Het Mercatorplein was toen al nagenoeg uitgestorven.

Boze reacties en ophef op onrustige voetbal-avond

De acties van de voetbalsupporters zorgen voor een hoop ophef. Want zo is daar voor een bepaalde groep Nederlanders de gelegenheid om de Marokkaanse gemeenschap te bekritiseren, maar zijn anderen vooral boos dat de boel, vanwege een voetbalwedstrijd, zo uit de hand moet lopen.

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) spreekt van „relschoppers” en vindt dat zij zich moeten schamen. „Daders moeten vervolgd worden voor dit abjecte, misdadige gedrag.”



Relschoppers, echt, schaam jullie. De politie heeft stevig moeten optreden vanavond. Samen met justitie doet zij nu onderzoek naar de gebeurtenissen. Daders moeten vervolgd worden voor dit abjecte, misdadige gedrag. — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) November 27, 2022

Op Twitter reageert menig politicus, journalist of opiniemaker op de onrustige avond. Een greep uit de reacties:



Een overwinning vier je, dit is geen vieren. Dit is intimidatie, gevaarlijk en onacceptabel. Hier lopen ouders met kinderen. Gedraag je. https://t.co/bGhaqp7vZQ — Claire Martens (@ClaireMartens3) November 27, 2022



Echt stuitend, en wat een hel voor de inzittenden. Enfin, we hebben mondelinge vragen aangemeld voor komende woensdag in de raad. https://t.co/du2e6E72mP — Annabel Nanninga (@ANanninga) November 27, 2022



De avond is triest geëindigd. Kansloos dat er niet gewoon feest gevierd kan worden. Misdragingen, rellen en vernielingen zijn onacceptabel. Belachelijk dat onze hulpdiensten hier in een aantal steden voor moesten uitrukken. — Farid Azarkan (@F_azarkan) November 27, 2022



Als je van alles vernielt als je wint, ben je alsnog de verliezer. En als je van alles vernielt als je verliest, ben je een slechte verliezer. — Wim Daniëls (@wimdaniels) November 27, 2022



Hoop dat #Marokko er snel uit ligt, qua sfeerbeleving — Onno Aerden (@onno_aerden) November 27, 2022



Extreem-rechtse politieke tuig met stoeltjes in de Kamer is er meteen als de kippen bij om hooliganisme van Marokkanen voor de eigen racistische agenda te gebruiken. — Abdelkader Benali (@abdelkabenali) November 27, 2022



Dus dit doe je als Marokko wint?

Totaal bizar. Zoveel redenen om uit te zien naar het einde van dit WK.. https://t.co/wQI1GRJA6p — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) November 27, 2022

Ook in België chaos na winst Marokko

Maar ook onze buren in België hadden te maken met de omgeslagen voetbalvreugde. In de Belgische plaatsen Antwerpen, Luik en Brussel vonden vergelijkbare situaties plaats.

De winst van Marokko gisteravond maakte dus een hoop los. Het elftal won met 2-0 in Qatar en dat was op een WK al een tijd niet gebeurd. Marokko bereikte alleen in 1986 de knock-outfase van een WK. Ze staan nu bovenaan in de poule.



