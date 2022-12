Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fans in shock: Simon Cowell zo goed als onherkenbaar in nieuwe video

Na het zien van een nieuwe video van Simon Cowell voor Britain’s Got Talent zijn fans in shock. Ze uiten hun zorgen over het uiterlijk van het jurylid en noemen hem ‘vrijwel onherkenbaar’.

In een video roept Cowell mensen op om zich aan te melden voor het nieuwste seizoen van Britain’s Got Talent. „Ik zeg altijd in dit programma: twee of drie minuten kunnen je leven veranderen. En dat is voor veel mensen gebeurd. Misschien ben jij deze keer de gelukkige.” De boodschap van de video valt echter op dove oren, want fans zijn veel te afgeleid door het voorkomen van Cowell.

Simon Cowell volgens fans ‘onherkenbaar’ in nieuwe video

Te zien is namelijk dat zijn ogen wat hangen en hij zijn mond niet helemaal goed lijkt te kunnen bewegen. Een tijd terug was er ook al ophef over het uiterlijk van Cowell, maar toen lag de focus voornamelijk op zijn tanden. Die waren ineens namelijk wel érg wit en recht. Fans vroegen zich af of de talentscout misschien facings had genomen – zoals ook de Roelvinkjes hebben gedaan en waar in ieder geval Donny veel spijt van heeft.

Op social media gaan mensen kort na het posten van de video, los. En dan dus niet op een goede manier. De algemene tendens is: „Wat is er met zijn gezicht gebeurd?” Overigens speculeren velen van hen over een ooglift die niet helemaal is uitgepakt zoals waarschijnlijk de bedoeling was.

Overigens steken ook veel mensen de draak met het ‘nieuwe uiterlijk’ van Cowell. Toch is er ook een handjevol mensen die hem juist een hart onder de riem willen steken en zeggen dat ie zich niks moet aantrekken van alle kritiek. Kort na het posten van de video is die overigens verwijderd, omdat de comments vrijwel allemaal gingen over Cowells uiterlijk en niet over het aanmelden voor de talentshow.



