Frank Lammers biecht op: ‘Kinderen hebben ons weleens betrapt tijdens het vrijen’

De decembermaand is aangebroken. Het weer wordt kouder en de lichtjes en kaarsen gaan aan. Het is de tijd van gezelligheid en samenzijn met familie. Zoek je nog een leuk uitje voor jou en je kind? Ga dan vooral samen naar de bioscoopfilm OEPS! Kids overboord. Onze collega’s van J/M Ouders spraken met acteur Frank Lammers, die de stem van de Leeuw vertolkt.

In de kinderfilm OEPS! Kids overboord drijft een ark vol carnivoren en herbivoren al wekenlang op zee. Het voedsel raakt op, wat zorgelijk is. Je volgt beste vrienden Finny en Leah, die overboord slaan en daardoor van elkaar gescheiden raken.

In gesprek met Frank Lammers

Frank Lammers spreekt de stem in van Koning Leeuw. Hij is de baas op de ark. Lammers: „Het is in de basis een heel bekend verhaal en om daarmee aan de haal te gaan, vind ik grappig.” Volgens hem is de boodschap van het verhaal dat je er altijd samen weer uitkomt, wat er ook gebeurt. Zolang je maar naar elkaar luistert.

„Dat is in deze tijd wel een goede boodschap, omdat veel mensen kijken naar wat de ander fout doet, maar we maken allemaal fouten. Er is altijd een oplossing als je je een beetje openstelt en accepteert dat de ander ook fouten maakt. We leven in een harde tijd, het mag wel wat liever allemaal. Dus ik hoop dat de kinderen liever de zaal uitkomen”, vertelt Lammers.

Opvoeden is moeilijk

Lammers heeft zelf een zoon van 23 jaar en een dochter van 18 jaar, daarover zegt hij: „Ik vind opvoeden best moeilijk, zeker in deze veranderende tijd. Ik hoop dat ik mijn kinderen heb meegegeven dat het niet erg is om iets niet te kunnen of om fouten te maken. Dat geeft allemaal niks, zolang je maar je best doet.”

In de film gaat het niet helemaal volgens plan wanneer de vrienden overboord slaan. Over de vraag of Lammers zelf wel eens een OEPS-moment in de opvoeding had, moet hij goed nadenken. Opeens lacht hij en vertelt: „Ik weet nog wel dat mijn dochter een keer binnenkwam toen wij aan het vrijen waren. Haar reactie daarop was: ‘Halleluja zeg!’ Dat was wel een OEPS-moment.”

Betrokkenheid is het belangrijkst

Inmiddels zijn de kinderen van Lammers dus volwassen. „Ik ben wel een beetje klaar met opvoeden. Mijn kinderen moeten het nu vooral zelf uitzoeken en ik ben er wanneer ze dat willen. Ik probeer te doen wat ik kan in de tijd die ik heb. Betrokkenheid is denk ik het belangrijkste, dat je naar ze luistert. Dat je er bent als ze je nodig hebben en ze weten dat ze altijd bij je terecht kunnen. En verder probeer ik mij zo min mogelijk met ze te bemoeien.”

De film OEPS! Kids overboord gaat onder andere over lef en avontuur. Herkent Lammers dit in zichzelf tijdens zijn puberjaren? „Ik had nooit echt het gevoel dat ik een puber was. Ik was altijd bezig: ik zat op voetbal, op tennis, in de leerlingenraad en deed toneel. Eigenlijk was ik nooit thuis, ik was altijd iets aan het ondernemen. Dus er was helemaal geen tijd om een enorme puber te zijn. Ik kreeg er ook nooit klachten over.”

Wees wat liever voor elkaar

Naast dat Lammers hoopt dat de kinderen liever de zaal uitkomen, hoopt hij dit ook voor de volwassenen. Volgens hem zijn ouders tegenwoordig ambitieuzer dan hun kinderen. „Je moet je kind gewoon je kind laten zijn en zelf laten uitzoeken waar ze wel of geen talent voor hebben. Het enige wat je kunt doen is zo lief mogelijk zijn binnen de grenzen.

En soms moet je je kind ook gewoon opvoeden. Ouders zijn heel beschermend naar hun kinderen. Als je kind wat heeft gedaan, zeg dan gewoon: ‘Dat had je beter niet kunnen doen’. Geef daar niet andere mensen de schuld van. Soms doet je kind iets fout, dat is niet zo erg hé. Vaak zijn ouders wél lief voor hun kinderen, maar niet voor de omgeving van de kinderen. Dan hebben ze bijvoorbeeld een grote waffel tegen de leraren. Die mensen doen echt wel hun best, in 95 procent van de gevallen. Laten we gewoon wat liever zijn voor elkaar.”