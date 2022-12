Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koste wat kost rellen voorkomen na WK-wedstrijd Marokko: speech Najib Amhali en waterkanon

De Amsterdamse politie heeft vandaag een waterkanon uit Duitsland achter de hand voor het geval er ongeregeldheden uitbreken rondom de WK-wedstrijd Marokko-Canada van vanmiddag. Volgens een woordvoerster zijn de zes Nederlandse waterwerpers momenteel vanwege technische mankementen buiten gebruik, waardoor een beroep wordt gedaan op buurlanden.

Eerder liet de Amsterdamse politie een waterkanon overkomen uit België voor de voetbalwedstrijd Ajax-Napoli.

Najib Amhali: ‘Ga niet rellen’

Er heerst namelijk een hoop onrust over de voetbalfans. Zondag braken rellen uit in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam nadat Marokko met 2-0 won van België op het WK in Qatar. Dat moeten we voorkomen, vindt ook cabaretier Najib Amhali. Hij heeft de fans van het Marokkaanse voetbalelftal verzocht om feest te vieren, mocht de ploeg vanmiddag zijn wedstrijd winnen. „Maar we slopen niet de stad”, zegt Amhali in een video op Instagram.

In een video op zijn story blikt Amhali samen met twee politieagenten vooruit op de wedstrijd die Marokko vandaag om 16.00 uur speelt tegen Canada. „Als we winnen, houden we het op een feestje”, aldus Amhali. „We slopen niet de wijk, stad en land, maar we vieren feest.” De video is gedeeld op zowel het account van de cabaretier als die van de Politie Eenheid Amsterdam.

Zichtbare en onzichtbare maatregelen voor WK-wedstrijd Marokko

Het waterkanon zal indien nodig ook worden bediend door Duitse politiemensen. Zij zijn dan wel ondergeschikt aan het gezag van de politie Amsterdam, die volgens de woordvoerster bepaalt wanneer de maatregel wordt ingezet.

De politie heeft vandaag zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen om te voorkomen dat er opnieuw rellen ontstaan na een WK-wedstrijd van Marokko. Afgelopen zondag gingen veel mensen de straat op na de zege van Marokko tegen België. Het feestgedruis sloeg echter om in rellen, waarop de mobiele eenheid moest ingrijpen. Burgemeester Femke Halsema maakte eerder al bekend dat het Mercatorplein, Plein 40-45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zodat de politie meer bevoegdheden heeft om op te treden.

De politie in Rotterdam kan, mocht dat nodig zijn, een beroep doen op een waterwerper van Belgische makelij die door Belgische agenten zal worden bediend, zegt een woordvoerster. „Maar we beschikken over meer middelen. We hebben na de wedstrijd van afgelopen weekend tot aan de aanloop naar de wedstrijd van Marokko donderdag juist sterk ingezet op voorlichting en overleg om herhaling van incidenten zoals die van zondag te voorkomen.” In Den Haag, waar afgelopen zondag ook ongeregeldheden waren, kan men niet beschikken over een waterkanon, meldt de politie.

Bij winst of gelijkspel tegen Canada plaatst het land zich voor de achtste finales. Bij verlies is het Marokkaanse elftal afhankelijk van de uitslag tussen Kroatië en België.