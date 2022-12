Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedroefde reacties op overlijden Han Peekel: ‘Televisiegeweten van Nederland’

Bedroefde reacties op het overlijden van televisiemaker Han Peekel stromen op sociale media binnen. Gisteren wist De Telegraaf te melden dat hij was overleden, zijn dochter heeft dat inmiddels bevestigd. Bij Op1 noemde Jan Slagter Peekel „het televisiegeweten van Nederland”.

Peekel is 75 jaar geworden. Hij overleed op Bali, onverwacht, aldus zijn dochter, aan een hartinfarct rond 18.20 uur Nederlandse tijd, gisteravond.

Han Peekel overleden op Bali

De Rotterdammer was vooral bekend van tv-programma’s als Wordt Vervolgd en TV-monument. In het stripprogramma Wordt Vervolgd, dat van 1982 tot 1997 op televisie werd uitgezonden, mochten kinderen hun favoriete stripfiguur, bijvoorbeeld Donald Duck, nadoen. „Ik ben …, 6 jaar en ik doe Donald Duck na”, klonk het dan, waarna het betreffende kindje ging ‘praten’ met de stem van Donald Duck. Peekel was naast tv-maker ook radiopresentator, tv-producent en hij schreef boeken en maakte muziek.



Peekel overleed tijdens een vakantie op Bali, waar hij vaker naartoe ging om de Nederlandse kou te ontlopen, zo zegt zijn dochter. „Mijn zusje werd gebeld dat hij was opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij niet vertrouwde hoe hij zich voelde”, zo vertelt dochter Cato-Margo, die nog in Nederland is, aan persbureau ANP. Niet veel later was Peekel overleden. „Als het iemand anders was geweest, had ik misschien geen contact met de pers opgenomen”, legt Cato-Margo uit. „Maar mijn vader wilde altijd alles met een ‘bang’ doen. Dus dat doe ik nu graag voor hem.”

Bedroefde reacties

Op sociale media was Han Peekel al snel trending. Veel mensen uit de televisiewereld betuigen hun steun en laten weten geschokt te zijn. Maar ook fans van zijn tv-shows doen een duit in het zakje. De aflevering van Op1 van gisteravond stond meteen ook deels in het teken van Peekel. Jan Slagter, baas van omroep MAX, waar Peekel TV Monument voor maakte, reageerde in de uitzending op zijn overlijden. Hij noemde hem „het televisiegeweten van Nederland”.

Een greep uit de reacties op sociale media:



Han Peekel wordt begraven in het familiegraf in Laren, bij zijn vrouw en zijn moeder. Wanneer hij terugkomt naar Nederland en wanneer de uitvaart is, is nog niet bekend.

