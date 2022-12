Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen ‘verklapt’ nieuwe HLF8-presentator: ‘Kan zichzelf in één keer afbranden’

Johan Derksen pakte gisteravond aan tafel bij De Oranjewinter zijn moment om de nieuwe HLF8-presentator te ‘verklappen’. Hoewel tafelgast Hélène Hendriks de boel nog ietwat nuanceerde, nam Derksen geen blad voor de mond.

Talkshow HLF8 werd allereerst gepresenteerd door Johnny de Mol, maar die legde door alle ophef die rondom hem ontstond, zijn presentatie-werkzaamheden neer. Hélène Hendriks en Leonie ter Braak vielen voor hem in. Inmiddels is bekend dat Ter Braak een overstap maakt van SBS6 naar RTL en straks dus niet meer op de stoel van HLF8-presentatrice zit. Ook Hendriks vervult deze rol slechts tijdelijk.

Johan Derksen over HLF8-presentator in De Oranjewinter

Derksen schroomt aan tafel niet om de nieuwste presentator te noemen. Volgens hem was dat nieuws namelijk allang uitgelekt. „Dat schijnt Sam Hagens te zijn.” Waarna Wilfred Genee reageert: „Onze Sam Hagens die aan de bar zit normaal?” Hagens is namelijk politiek verslaggever voor Hart van Nederland en schuift regelmatig bij Vandaag Inside aan om politieke kwesties te duiden.

Derksen beaamt de carrièreswitch van Hagens. Hij dacht eerst nog dat Hagens samen met collega Merel Ek als HLF8-presentatieduo zou fungeren. „Ik had die twee jongelui wel een leuk duo gevonden.”

Hélène Hendriks nuanceert de boel

Hendriks, die ook aan tafel zit bij De Oranjewinter, legt uit dat het nog niet zover is als Derksen verklaart. „Ze zijn wel met hem bezig. Maar hij wil dat politieke gebeuren zeker niet loslaten. Dus vijf dagen in de week gaat hij niet doen. Er zal denk ik een poeltje komen van presentatoren.” Maar ze bevestigt wel dat Hagens een van de gegadigden is.

Derksen vindt het niet zo gek dat SBS een jong iemand uit hun eigen „midden” een kans geeft. „En hij wil het gewoon heel graag”, zegt Hendriks. „Hij is best ambitieus en wil heel graag presenteren.” Volgens Derksen moet Hagens er ook rekening mee houden dat als zijn presentatie-ambitie niet lukt, hij ook zichzelf „in een keer kan afbranden”. Al denkt hij dat zijn vader, Pieter Jan Hagens, die bekend presentator is van onder meer EenVandaag en Buitenhof, de jonge Hagens wel kan trainen thuis.

