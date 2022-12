Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet roept fastfood-aanbod tot een halt: ‘Gemeenten fastfoodketens weren’

Een patatje, hamburger of stuk pizza is lekker op z’n tijd, maar volgens het kabinet is het aanbod daarvan veel te groot. En daarom vinden ze in Den Haag dat het wel wat minder mag met de fastfoodketens. Nieuwe plannen geven gemeenten de mogelijkheid om nieuwe fastfoodrestaurants te weren. En slimme marketingtrucjes voor snoepgoed? Dat mag straks ook niet meer.

Het is genoeg geweest, wat het kabinet betreft. In de meeste winkelstraten en binnensteden vind je een rijkelijk aanbod van McDonald’s, Burger King, Döner-zaken en snackbars. En dat is niet bepaald bevorderlijk voor onze gezondheid. Vooral de jongere generatie verkiest nog regelmatig een vette hap boven hun gesmeerde boterham.

Gemeenten mogen fastfoodketens aanpakken

Daarom mogen gemeenten nieuwe fastfoodketens verbieden als deze in de buurt staan van scholen of in een wijk waar al veel vergelijkbare eetgelegenheden zijn. Een gemeente bepaalt zelf hoeveel hamburger-, döner- en pizzaketens er in een plaats mogen vestigen.

Het kabinet verkent momenteel de mogelijkheden en juridische grondslag voor deze wetgeving. Ook streven zij ernaar om het aantal bestaande fastfoodketens terug te dringen. Maar wetgeving daarvoor komt later.

Naast fastfood ook halt op marketingtrucjes suiker

Maar het is de vraag of dat helemaal zonder slag of stoot gaat. Want wanneer is iets nu precies fastfood? Daarom is nog niet alles duidelijk over zo’n soort verbod. Al bevestigt een bron aan het AD dat de wetgeving er daadwerkelijk gaat komen. Naar verwachting worden de plannen vandaag door de ministerraad goedgekeurd.

En er is meer. Want ook voor de verkoop van ijs, snoep of snacks gaan de teugels strakker. De marketing rondom de verkoop van suikerwaar krijgt namelijk niet meer alle vrijheid. Verkopers mogen kinderen niet meer ‘lokken’ richting ijs, snoep of andere lekkernijen door marketingtrucjes. Een ijsje met een Disney-prinses erop? Of snoep met het hoofd van een karakter uit een populaire animatiefilm? Dat is straks van de baan. Maar ook speeltjes of cadeautjes bij de aankoop van snoep, zijn straks niet meer de bedoeling.

Kabinet strijdt tegen ongezonde leefstijl

Deze plannen horen bij een groot pakket van het kabinet in de strijd tegen obesitas en een ongezonde leefstijl. Zo werd vorige week bekend dat roken op plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen of sport-accommodaties, straks niet meer kan. En daarnaast haal je ook niet zomaar meer een pakje sigaretten in de supermarkt. Vanaf 2023 koop je sigaretten alleen nog in een tabaksspeciaalzaak.