Prijsplafond voor gas en stroom: dit zijn de tarieven in 2023

Het prijsplafond op gas, stroom en stadswarmte gaat in 2023 van start. Dit staat los van de eerdere energiecompensatie die je kreeg. Wat zijn de tarieven en waar moet je rekening mee houden?

Oké, de eerste 190 euro is binnen en met een beetje pech kom je ook in aanmerking voor 1300 euro extra energiecompensatie. Tijd om vooruit te kijken. Wat heeft de Rijksoverheid nog meer voor jou in petto?

Prijsplafond op gas en stroom in 2023

In 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers. Dit houdt in dat die huishoudens en kleinverbruikers tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming. Geen overbodige luxe in deze tijd. Door dit prijsplafond krijgen de meeste huishoudens korting op hun energierekening.

Op dit moment werkt de Rijksoverheid nog aan het plan rond het prijsplafond, dat half december in zijn volledigheid uit de doeken wordt gedaan. Maar in grote lijnen is het al bekend. We zetten de belangrijke punten en tarieven voor je op een rij.

Maximumtarief voor energie tot een bepaald gebruik

Tot een verbruik van 1.200 m3 gas, 2.900 kWh elektriciteit en 37 gigajoule stadsverwarming gelden in 2023 maximale tarieven. Deze tarieven binnen het prijsplafond zijn:

€ 0,40 per kWh elektriciteit;

€ 1,45 per m3 gas;

€ 47,38 per gj stadswarmte.

De meeste huishoudens krijgen dankzij het prijsplafond in 2023 energiecompensatie op hun energierekening. De overheid betaalt deze korting. Huishoudens en andere kleinverbruikers hoeven niets te doen om deze korting te krijgen.

Wie komen in aanmerking voor het prijsplafond?

Als je meer energie verbruikt dan het prijsplafond, betaal je in 2023 daarvoor het tarief uit jouw energiecontract. Als het tarief in het contract lager is dan het tarief van het prijsplafond, dan geldt voor het totale verbruik het tarief uit het contract. Snap je hem nog? Het belangrijkst: niemand is duurder uit. Het prijsplafond geldt zowel voor variabele als vaste contracten.

Het prijsplafond voor gas, stroom en stadswarmte geldt voor kleinverbruikers. Onder deze groep valt iedereen met een kleine energieaansluiting. Denk daarbij aan huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. De energiecompensatie geldt dus niet voor een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract.

380 euro (twee keer 190 euro) energiecompensatie

Waarom je in november en december 2022 dan ook nog eens die 190 euro gestort krijgt? Welnu, het prijsplafond op gas, stroom en stadswarmte gaat pas in 2023 in. Die eerdere energiecompensatie is een ‘cadeau’ van de Rijksoverheid.