Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaker drank en drugs achter het stuur: ‘After corona-effect’

Rijden onder invloed? Geen goed idee, weten we al een tijd. Maar daar lijkt men zich de afgelopen tijd minder strikt aan te houden. Want er kropen de afgelopen tien maanden meer mensen achter het stuur met drank of drugs op.

De politie schreef de afgelopen maanden 36.000 processen-verbaal uit. En dat is veel, in vergelijking met vorig jaar (31.600) en pre-coronajaar 2019 (32.000). Persbureau ANP analyseerde namelijk de laatste politiecijfers.

Drank en drugs achter het stuur

Het gaat om bestuurders die drank, maar ook drugs of medicijnen gebruikten achter het stuur. Ook mensen die een alcoholtest weigerden, werden meegerekend.

En het blijkt ook nog per regio uit te maken wie er vaker achter het stuur kruipen onder invloed. In Limburg (36 procent stijging) en Gelderland (35 procent stijging) stapte men het vaakst onder invloed in de auto.

After corona-effect

Maar waarom doen mensen dat toch? Volgens alcoholinstituut STAP kan dat komen door een „after corona-effect”. „Mensen konden lang niet uitgaan, het is mogelijk dat mensen die tijd willen inhalen”, vertelt een woordvoerder.

Maar het kan volgens STAP ook zo zijn dat de politie strenger handhaaft op de alcoholwetgeving. Iets dat de politie zelf ontkracht. „We hebben evenveel aandacht voor rijden onder invloed als in voorgaande jaren”, zegt een woordvoerder. Ook zij concluderen dat het loslaten van de coronamaatregelen een rol kan spelen. „Het openbare en sociale leven kwam weer langzaam op gang en daardoor nam de verkeersintensiteit in vergelijking met 2021 en 2020 flink toe.”

Jongeren rijden vaker onder invloed

En volgens de politie verbleven veel Nederlanders deze zomervakantie ook in eigen land en pakten zij regelmatig de auto, vanwege problemen met het openbaar vervoer. Ook dit zou bijdragen kunnen hebben aan de toename van het aantal automobilisten onder invloed.

STAP concludeert overigens ook dat jongeren nog regelmatig onder invloed achter het stuur stappen. Volgens cijfers van statistiekbureau CBS was in 2021 bijna een derde van de verdachten van rijden onder invloed jonger dan 25 jaar.