Leonie ter Braak en Hélène Hendriks nemen tijdelijk presentatie HLF8 over van Johnny de Mol

Nu Johnny de Mol weer een beschuldiging aan zijn broek heeft hangen, moet iemand hem vervangen als presentator van HLF8. Voorlopig nemen Hélène Hendriks en Leonie ter Braak die taak op zich, samen zo nu en dan een dag. Vanavond is Ter Braak aan de beurt. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa Network naar aanleiding van berichtgeving hierover van Shownieuws. Vooralsnog is de presentatieklus van Ter Braak eenmalig.

Het is de eerste keer dat Ter Braak de talkshow presenteert. Eerder was zij wel als sidekick in de show te zien. Afgelopen dinsdag legde vaste presentator Johnny de Mol de presentatie van het programma neer na een anonieme aangifte aan zijn adres. Deze volgde op een eerdere aangifte van De Mols ex Shima Kaes waarin zij De Mol (43) beschuldigt van mishandeling tijdens hun relatie in 2015. Volgens De Mol is het voor hem nu „even niet meer te doen” om gasten te ontvangen en gezamenlijk een „boeiende show te maken”, stelde hij dinsdag in zijn laatste uitzending.

De aangifte zou gaan over seksueel misbruik. Een vrouw claimt dat De Mol haar een aantal jaren geleden heeft gedrogeerd met GHB en haar daarna in een hotel seksueel heeft misbruikt. In Vandaag Inside zei Johan Derksen – die zelf sinds kort ook onder vuur ligt – dat hij denkt dat deze vrouwen alleen maar op geld uit zijn. Hij vindt de zaak ‘heel erg stinken‘.

HLF8 door Hélène Hendriks

Gisteren werd de presentatie van HLF8 overgenomen door Hélène Hendriks. Zij verving De Mol eerder al bij afwezigheid. Talpa laat vandaag weten dat Hendriks morgen weer te zien is in de talkshow. Over de invulling van de rest van het seizoen komt op een later moment meer duidelijkheid. Te gast was gisteren onder meer Martijn Koning, die we allemaal nog kennen van zijn roast van Baudet in Jinek. En ook gisteren maakte hij een gewaagde grap.

Hendriks begon de uitzending met „never a dull moment bij Talpa” en dat blijkt maar weer. Koning sprak over Koningsdag, waarbij Willem-Alexander veel mensen in het publiek een boks gaf. „Hij was echt aan het rondboksen als een soort Johnny de Mol door de menigte heen. Het was echt ongelooflijk”, grapte hij. In de studio konden niet veel mensen om hem lachen, maar de kijkers thuis juist wel. De gasten van HLF8 leken zich vooral ongemakkelijk te voelen.

Hélène Hendriks nam overigens al eens eerder de presentatie van HLF8 op zich, toen De Mol ziek was. Kijkers waren het er toen over eens: „Ze mag blijven.” Wie weet wordt hun wens nu werkelijkheid.

