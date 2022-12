Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is hoe long covid voelt: ‘Moe van vaatwasser uitruimen’

Geen simpele klusjes meer kunnen doen zoals de waterwasser uitruimen of in sommige gevallen zelfs even douchen. Mensen met long covid voelen zich invalide. Zo ook viroloog Anne Wensing, die langdurig ziek werd van het coronavirus. Bij Op1 vertelt ze over de impact van long covid op haar leven.

In de eerste fase was Wensing vooral ziek. Maar toen ze opknapte, kwam haar gezondheid niet terug. „Ik was enorm moe”, vertelt de viroloog. „Ik heb maandenlang de vaatwasser niet kunnen uitruimen. Van dat continu bukken, werd ik duizelig. Op een gegeven moment heb ik mijn enkel geblesseerd omdat ik viel. Ik had veel moeite om me te concentreren en als ik toch dingen probeerde te doen, kreeg ik hoofdpijn. Ik voelde me echt invalide.”

Long covid ontregelt alles

Het grote dieptepunt van Wensing is toen ze merkte dat ze totaal geen idee had wat ze moest doen in de keuken. „Ik stond daar met drie pannen en ik kon niet bedenken wat ik als eerste moest doen. Ik heb toen gehuild, want ik dacht: dit komt nooit meer goed. Niet meer de basale dingen kunnen regelen thuis, hakte er heel erg in.”

Inmiddels is de viroloog weer opgeknapt en is ze weer aan het werk, maar dat heeft een tijd geduurd. „We zien nu dat heel veel mensen langdurige klachten hebben, maar we weten er maar weinig van. Je moet het accepteren, want als je ertegen vecht, wordt het nog erger. Als dokter word je opeens patiënt. Ik weet wat virusinfecties kunnen doen, maar voor mij was het vooral heel erg leren accepteren dat ik niet alles kon.”

‘Sommigen liggen wel twintig uur per dag op bed’

Waarom sommige mensen maar eventjes ziek zijn van het coronavirus en anderen langdurig, is een groot mysterie. Volgens Merel Hellemons, longarts en onderzoeker, zijn het vooral twintigers en dertigers die long covid te pakken krijgen. „In twee derde van de gevallen zijn het vrouwen. Het is echt een geval van pech. Het kan iedereen treffen.”

Hellemons ziet soms patiënten die wel twintig uur per dag op bed liggen. „Sommige patiënten kunnen de prikkels van hun kinderen niet aan. Er zijn mensen die maar een uur per dag hun kinderen kunnen verdragen.”

