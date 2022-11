Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verhitte discussie tussen Jan Slagter en Angela de Jong over opstappen Frans Klein: ‘Barbertje moet hangen’

Het beruchte Volkskrant–artikel over Matthijs van Nieuwkerk dreunt keihard door in de mediawereld. Gisteren werd bekend dat NPO-directeur Frans Klein zijn taken tijdelijk neerlegt vanwege het lopende onderzoek. Omroep MAX-Baas Jan Slagter en televisiecolumniste Angela de Jong schoven gisteravond aan in talkshow Beau om erover te praten. Het werd een clash: De Jong vindt het een goede gang van zaken, Slagter vindt het „oneerlijk”.

Klein was tot 2014 als mediadirecteur verantwoordelijk voor De Wereld Draait Door.

Jan Slagter: ‘Wat er met hem is gebeurd, vind ik echt heel verdrietig’

Slagter wil allereerst benadrukken dat hij geen vrienden is met Klein. „Heel veel mensen denken dat, maar dat is absoluut niet waar. Ik kom niet op zijn verjaardag en hij niet op de mijne, maar ik kon altijd heel goed met hem praten. Ik was ook weleens boos op hem”, vertelt hij. „Maar wat er nu met hem is gebeurd, vind ik echt heel verdrietig.”

Maandagavond was de directeur van BNNVARA, Suzanne Kunzeler, bij Nieuwsuur. Dit heeft Klein volgens Slagter de das omgedaan. „Zij hield daar een zalvende rede. Goed ingestudeerd. Oprecht, hoop ik dan maar. Ik vond het wel rijkelijk laat. Uiteindelijk heeft ze haar excuses aangeboden, maar ze heeft ook de doodsteek toegebracht aan Frans Klein door daar te roepen dat het onderzoek eigenlijk niet kon plaatsvinden zolang hij er nog zat. Dat vind ik echt schandalig.”

De Omroep MAX-baas vindt dat de media voorbij gaat aan wie er na 2014 verantwoordelijk was. „Het programma heeft tot 2020 geduurd. De heftigste periode bij De Wereld Draait Door was 2014-2018. Waarom moet constant Frans Klein in beeld komen? Natuurlijk, hij is directeur video, maar er zijn veel meer mensen verantwoordelijk voor wat er daar is gebeurd. En alle pijlen zijn nu gericht op Frans Klein en dat vind ik gewoon oneerlijk. Daar heb ik me vanmiddag echt heel boos over gemaakt. Er was vanmiddag echt een hele verdrietige stemming bij de NPO. Ik heb mensen zien huilen, omdat men dat ook onrechtvaardig vindt.”

De Jong: ‘Dat ze moeten huilen, is losgezongen van de werkelijkheid’

De Jong is het er niet mee eens dat het oneerlijk is dat alle schijnwerpers op Klein gericht zijn. „Frans was wel negen van de vijftien jaar verantwoordelijk”, pareert ze. „Als ik dan hoor dat ze in Hilversum allemaal moeten huilen omdat Frans Klein weg is en dat ze het niet begrijpen, dan vind ik dat zo losgezongen van de werkelijkheid. We hebben in het weekend een verhaal kunnen lezen van tien pagina’s waarin duidelijk werd geschetst dat Matthijs van Nieuwkerk veel te ver ging als grote baas bij De Wereld Draait Door. Daarboven zat Frans Klein, zijn directeur bij BNNVARA. Die wist sinds 2010 van alles. Er hebben mensen aan zijn bureau gestaan, de eindredacteur heeft aan zijn bureau gestaan. Dat betwist ook niemand in dat verhaal.”

Presentator Beau van Erven Dorens vraagt zich af hoe er een onafhankelijk onderzoek had kunnen plaatsvinden als Klein was gebleven. Slagter: „Daarom heeft hij ook de juiste conclusie getrokken, maar Suzanne Kunzeler had het er niet extra in hoeven duwen. Ik heb hem gisteren gesproken, toen was hij al bijna tot die conclusie gekomen: ‘Ik moet dit doen. Ik treed terug.’ Met pijn in zijn hart. Maar het feit dat hij nu alleen tot de boeman wordt neergezet, want daar hebben we het alleen maar in de media over gehad. Al die mensen, het zijn er een stuk over vier, vijf, zijn medeverantwoordelijk.”

De Jong: „Maar die zijn niet allemaal directeur video nu bij de NPO. Die zit hoog in de boom en heeft het vanaf het begin af aan meegemaakt.” Slagter brengt daar tegenin dat een van hen wel directeur bij de NOS is. „Jan, ik bedoel: als je vindt dat hun koppen ook moeten rollen, mijn zegen heb je”, zegt De Jong. Slagter: „Het gaat mij erom dat zij naar voren hadden moeten treden. Het was een heldendaad geweest als zij hadden gezegd: wij zijn ook verantwoordelijk.”

De Jong kan zich daar deels in vinden. „Ben ik met je eens, maar Frans is een hoge boom. Dat is net als met Mark Rutte. Op een gegeven moment heb je de eindverantwoordelijkheid en moet je je conclusies trekken. Als je op maandagavond nog twijfelt of dat nodig is na dat verhaal, dan vind ik dat echt best wel schokkend om te horen. Ik vind dat hij er heel luchtig overheen stapte.”

‘Ik hoop ook dat Matthijs van Nieuwkerk zich kan gaan herpakken’

Slagter beklemtoont daarop dat hij het erg vindt wat er is gebeurd: „Dat vind ik verschrikkelijk. Ook bij MAX hebben we het erover. Sommige mensen hebben daar gewerkt. Ik sprak vandaag nog iemand over een ander voorval dat bij een omroep was gebeurd, die kreeg een hele rode kleur en begon bijna te huilen van wat haar is overkomen. Maar ik vind het oneerlijk, zeker een krant als de Volkskrant hadden moeten kijken wie er na 2014 verantwoordelijk was.”

Van Erven Dorens vraagt Slagter hoe Klein eraan toe was. „Ik denk hij van binnen kapot zat. Hij heeft het aan zijn team moeten vertellen, iedereen vindt het toch wel verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Maar goed, het is tijdelijk, ik hoop dat het onderzoek gaat uitwijzen dat er meer mensen die verantwoordelijk zijn geweest. Dat mensen niet hebben opgetreden. Ik hoop tegelijkertijd dat ook Matthijs van Nieuwkerk zich kan gaan herpakken. Hij moet ook geholpen worden. Het zijn allemaal slachtoffers.”

De Jong gaat er weer tegenin: „Dan kun je toch niet zeggen dat ze allemaal moeten blijven zitten? Frans is de kop van jut, hoe je het ook wendt of keert. Omdat hij een belangrijke directeur is en kennelijk nog steeds niet door heeft wat er allemaal is gebeurd.” „Barbertje moet hangen” vindt Slagter. „Ik vind dat zo onredelijk. Het is allemaal van: Frans Klein moet gecanceld worden.” „Het is geen cancelen”, begint De Jong weer, maar dan zegt medegast Dave von Raven: „Moet ik even ingrijpen?”

De Jong zegt dat ze het goed vindt dat de beerput nu opengaat. „Ik zat gisteravond bij Suzanne Kunzeler juichend voor de televisie. Ik dacht: eindelijk is een omroepdirecteur die niet de hand boven Frans Klein houdt. Iedereen dekt elkaar.” Slagter heeft hele andere gevoelens bij het optreden van Kunzeler. „Het was het straatje schoonvegen van BNNVARA.”

‘De topman van NPO kan niet blijven zitten nu’

Uiteindelijk kan De Jong zich deels vinden in de woorden van Slagter. „Er zijn heel veel verantwoordelijken die weggekeken hebben. Het zou ze inderdaad sieren om naar voren te stappen of misschien ook tijdelijk hun werk neerleggen, maar dat Frans Klein nu opzij is gestapt is een goede eerste stap. Er zijn gewoon eindverantwoordelijken in dit proces. Je hoeft het verhaal maar te lezen en de tranen schieten je in de ogen. De topman van NPO kan in ieder geval niet blijven zitten nu.”

