B&B Vol Liefde-deelnemers bij Jinek, want hoe is het daar nu mee?

Het spraakmakende seizoen van B&B Vol Liefde is voorbij en daardoor zien wij niet meer wat voor perikelen en taferelen zich afspelen in de buitenlandse B&B’s. Maar we vragen ons natuurlijk af hoe het met de kandidaten gaat en welke koppels het liefdesavontuur overleefden. Gisteren schoven B&B-eigenaren en kandidaten aan bij Jinek om de laatste ontwikkelingen te bespreken.

Aan tafel zitten Hans, Petra, Martijn, Fenna en Simone. In de laatste aflevering van B&B Vol liefde zagen we dat zowel Hans en Petra als Martijn en Fenna met elkaar overbleven. Simone vertrok naar huis vanwege haar zieke moeder, die later overleed. Het afscheid tussen haar en B&B-houder Richard was emotioneel en veelbelovend voor de toekomst.

B&B Vol Liefde-eigenaren en deelnemers aan tafel bij Jinek

Aan tafel komen eerst Fenna en Martijn ter sprake, waarvan al was gebleken dat ze nog steeds een koppel zijn. Sterker nog, Fenna verhuist van Bonaire naar Lissabon om dichterbij haar romance te kunnen zijn. Presentatrice Eva Jinek kan het niet laten om ook de tranen van Martijn op tafel te gooien. Martijn legt uit dat hij tijdens de opnames weinig slaap had en slecht kan daten met meerdere vrouwen. Maar hij werd veelal emotioneel door het gevoel dat hij zijn dates teleurstelde.

Daarna is het aan Petra en Hans de beurt om te vertellen of hun liefdesvuurtje nog steeds brandt. Hans, die soms nogal onhandig uit de hoek kon komen, vertelt over zijn worsteling met emoties op bepaalde momenten. „Echt verliefd ben ik misschien drie keer geweest”, zegt hij. „Ik had wel een klik met Anne Marie. Maar na het zien van het programma ben ik toch blij dat de keuze is gevallen op Petra.” Wat net zozeer niet heel sympathiek richting Petra klinkt, maar waar de Jinek-tafel wel hard om kan lachen.

Zijn Hans en Petra nog bij elkaar?

Maar hoe zit het nu tussen die twee? Het gaat goed tussen Hans en Petra, bevestigen ze allebei. Smoorverliefd zijn ze niet, maar dat ze elkaar op deze leeftijd hebben gevonden, vinden ze beiden heel waardevol.

Gisteren werd bekend dat Richard en Simone, die in de laatste aflevering nog hartelijk afscheid namen van elkaar, toch niet meer bij elkaar zijn. Ondanks de hoge verwachting van hun relatie. „Ik voelde niet wat ik wilde voelen”, sprak Richard tegen RTL Boulevard. Hij maakte, via de telefoon, een eind aan de relatie.

Simone vertelt over breuk met Richard

„Wat is er gebeurd?”, vraagt Jinek aan tafel aan Simone. „ Heel veel”, legt Simone uit, die nog steeds denkt dat Richard en zij goed bij elkaar passen, maar het ontbrak aan „die ene factor”. Simone reisde, na haar vertrek, nog terug naar Portugal. Maar dat zorgde niet voor een liefdeshereniging waar ze op hoopte.

Richard sprak uit dat hij „niet voor zilver gaat, maar weer voor goud wil gaan”. Simone vertelt nu aan tafel bij Jinek dat zij „een diamant wil zijn en wil shinen. En iemand moet mij laten shinen en dat was hij niet.”

