Gemixte reacties op Waylon-grap over Kamagra Vandaag Inside: van ‘humor’ tot ‘rel geboren’

VI-gezicht Özcan Akyol besloot gisteravond de draak te steken met de uitspraken van zanger Waylon. ‘Eus’ haalde namelijk een doosje Kamagra-jelly tevoorschijn bij Vandaag Inside. Dit middel zou volgens hem de oplossing zijn voor erectieproblemen. Iets waar Waylon, naar eigen zeggen, last van zou hebben. Maar sommige kijkers vrezen dat er wellicht een nieuwe VI-rel geboren is met deze actie.

Zanger Waylon kwam de afgelopen periode nogal rommelig in het nieuws doordat zijn overspel-praktijken aan het licht kwamen. Zondag verscheen de zanger in Boerderij van Dorst, waar hij vertelde dat zijn demonen én erectieproblemen bijdroegen aan zijn gedrag.

Özcan Akyol haalt Kamagra uit zijn zak bij Vandaag Inside

Die uitspraken bleken, niet geheel onverwacht, voer voor de VI-mannen. Want wanneer de woorden van Waylon besproken worden, vertelt tafelgast Akyol over een wondermiddeltje tegen de erectiekwaaltjes. ‘Eus’ haalt aan dat hij, en zijn vrienden, vroeger regelmatig naar Kamagra-jelly grepen als ze te veel gedronken hadden. Hij legt uit dat je met dat spul tien uur lang een erectie had, ondanks dronkenschap of vermoeidheid.

Het VI-gezicht benadrukt dat het spul bij de seksshop verkrijgbaar is, maar wel onder „grijs gebied” valt. Omdat het volgens hem niet helemaal legaal is. Maar Akyol noemt het „goed spul”, waar Waylon met zijn demonen nog iets aan zou kunnen hebben.

Kijkers vrezen voor nieuwe VI-rel na Waylon-grap ‘Eus’

Het leidt aan de VI-tafel tot de nodige hilariteit. Want Johan Derksen en René van der Gijp kunnen er flink om lachen. Onder het kijkerspubliek klinken gemixte reacties. Want hoewel sommigen de ‘kleedkamer’-humor aan tafel wel kunnen waarderen, vinden anderen de grap van Akyol wat flauw. Daarnaast vrezen kijkers ook dat er wellicht een nieuwe VI-rel geboren is. Dit omdat Kamagra tot het illegale segment behoort.

Met een ‘nieuwe’ VI-rel verwijzen kijkers naar de eerdere ‘kaarsenrel’ die ontstond rondom Vandaag Inside. Eind april ging het programma abrupt van de buis vanwege controversiële uitspraken van Derksen. Er ontstond destijds veel ophef nadat ‘de snor’ een jeugdzonde opbiechtte waarin een jonge dronken vrouw en een kaars het hoofdonderwerp waren. Sommigen beschuldigden Derksen na dit verhaal van verkrachting. Na een hoop commotie, keerde Vandaag Inside na twee weken weer terug op de buis.



Lol, dat Kamagra is illegaal en gevaarlijk. Lekker bezig Eus, volgende rel is geboren 🤣 #vandaaginside — Lianne van Veen (@Liedje87) November 7, 2022



De volgende #vandaaginside rel is geboren. Kamagra aanprijzen live op tv …. Morgen geheid in alle media.. #bewust — Pim Bertens (@Pimmetje1975) November 7, 2022



Nou, zou @OzcanAkyol nu DM’s gaan sturen met info over waar je die gelletjes kunt kopen? #vandaaginside 🙈 — Mirjam (@LittleIady78) November 7, 2022



Veel kritiek op, en flauwe grappen over #waylon. Natuurlijk is het niet goed wat hij deed maar ik vind zijn openheid over het onderwerp best bewonderenswaardig. #boerderijvandorst #vandaaginside — Berthold Wennink (@BertholdWennink) November 7, 2022

