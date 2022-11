Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Staatssecretaris Uslu: ‘Stekker uit Ongehoord Nederland heeft impact op democratie’

De publieke omroep ziet graag dat de stekker uit Ongehoord Nederland (ON!) gaat en pleit ervoor de vergunning van deze omroep in te trekken. Maar Gunay Uslu, de staatssecretaris van Cultuur en Media, vindt dat zo’n beslissing niet te snel genomen moet worden.

Complotdenkers, coronasceptici, extreem-rechts, klimaatontkenners, geradicaliseerden, accelerationisme of ‘wappies’. Er zijn inmiddels nogal wat benamingen voor een groep mensen die de afgelopen tijd steeds meer van zich liet horen. Ze hebben in ieder geval één ding gemeen: Ze wantrouwen het overheidsbeleid. Inmiddels zijn namen als David Icke, Willem Engel, Doutzen Kroes, of politici als Thierry Baudet of Gideon van Meijeren onlosmakelijk aan deze groep verbonden.

Staatssecretaris Gunay Uslu over Ongehoord Nederland

Bij Omroep ON! schuiven regelmatig gasten aan die zich enigszins verbonden voelen met één, of alle bovengenoemde groepen. Omroepen als WNL, MAX en KRO-NCRV willen inmiddels niet meer met ON! samenwerken. Het ontbreekt volgens hen aan journalistieke basis en wederhoor. Ongehoord Nederland kreeg eerder een financiële sanctie van de NPO. En KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers pleitte ervoor om ON! per direct uit het omroepstelsel te zetten. ON! claimt zelf dat zij het geluid van miljoenen Nederlanders laten horen.

Staatssecretaris Uslu is iets voorzichtiger met de benadering richting ON!. „Ik denk niet dat we ons moeten laten opjagen, niemand. Het is een beslissing die echt heel veel impact zal hebben”, sprak Uslu gisteren in het NPO Radio 1-programma Kunststof. Waarin ze benadrukte dat ze niet gretig is om in te grijpen, zoals sommige media eerder suggereerden. Ze noemt het „verschrikkelijk” dat de overheid maatregelen tegen een omroep moet nemen. „Dat is het laatste middel, het laatste wat je wilt. Dat heeft zo veel impact op de democratie.”

Naast boycot richting ON!, ook grip op boekenverkoop

Vorige maand maakte de NPO het voornemen bekend om ON! voor de tweede keer in korte tijd een financiële sanctie op te leggen. Volgens de Mediawet is staatssecretaris Gunay Uslu (Media) bij een tweede sanctie gemachtigd om in te grijpen.

Overigens pleit vandaag Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) voor meer grip op de online boekenverkoop. Waarin, wat hem betreft, de beoordeling van boeken strenger kan. Dit om de te gemakkelijke online verkoop van boeken met een discriminerende of antisemitische inhoud te voorkomen. Bedrijf Bol.com heeft inmiddels laten weten de verkoop van boeken kritischer te beoordelen.

Vrees voor omvolkingstheorie

Gisteren werd bekend dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vreest voor geluiden over een omvolkingstheorie. Deze theorie stelt dat de westerse samenleving langzaam wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond. De Vlaamse politicus Filip Dewinter vertelde daarover bij ON!. Volgens de NCTV is dit gedachtegoed xenofoob en deels racistisch en worden bij Ongehoord Nederland openlijk en kritiekloos complottheorieën besproken.

Vandaag reageert ook presentatrice Raisa Blommestijn, in de uitzending van ON!, op het rapport van de NCTV. Zij benadrukt dat de NCTV mensen die kritiek uiten richting de overheid, wegzet als gevaar voor de democratische rechtstaat. Blommestijn benoemt dat het criminaliseren van kritiek richting de overheid „een gevaarlijke” ontwikkeling is. Wat volgens haar ook geldt voor het framen van critici „als extremistisch”.