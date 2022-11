Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tweede Kamer wil einde aan alcohol kopen op afbetaling

Een verbod op het digitaal afrekenen van alcohol via betaaldiensten zoals Klarna en Riverty ligt mogelijk in het verschiet. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil dat digitale slijters stoppen met het aanbieden van ‘uitgesteld betalen’.

Dat blijkt uit een rondgang in de Tweede Kamer. Diverse partijen willen het onderwerp vandaag in het vragenuurtje bespreken met verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie). Dat meldt RTL Nieuws.

Preventie-organisaties geschrokken

Voor velen zijn betaaldiensten zoals Klarna en Riverty een uitkomst. Nu kopen, later afrekenen. Voor een groot deel gaat dat vlekkeloos, maar er is ook een groep die daar minder goed mee om kan gaan. ‘Uitgesteld betalen’ is daarbij juridisch gezien geen krediet, dus vallen de aankopen niet onder toezicht van de stichting BKR (bureau kredietregistratie), dat de opbouw van problematische schulden monitort.

👛 Stijging In de eerste helft van dit jaar werd 3 procent van alle Nederlandse online transacties betaald via zogenaamde ‘betaal later apps’. Dat is een stijging van bijna de helft ten opzichte van 2021 volgens data van onderzoeksbureau GFK.

De apps bieden gebruikers de mogelijkheid om pas over 30 tot 60 dagen te moeten betalen. Wie dan te laat betaalt, krijgt, na aanmaningen, boetes opgelegd die oplopen tot tientallen euro’s. Preventie-organisaties zoals Jellinek en het Trimbos Instituut zijn geschrokken van de mogelijkheid van uitgesteld betalen bij online slijterijen, en willen een stop op deze betaalmethode.

Alternatieven voor alcohol op afbetaling

Meerdere partijen (waaronder VVD, D66, CDA, CU en PvdA) willen dus even gaan zitten voor deze alcoholkwestie. Gall&Gall, de grootste slijterij van ons land, liet dit weekend al aan RTL Nieuws weten dat de slijterij in gesprek wil met preventie-organisaties over een alternatief voor apps waarmee je achteraf kan betalen. Maar het blijft niet bij Gall&Gall alleen. Door de groeiende druk in de Tweede Kamer lijkt het er nu op dat alle online slijterijen hun samenwerking met Klarna en Riverty moeten heroverwegen.