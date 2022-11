Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waylon in Boerderij van Dorst open over vreemdgaan: ‘Ik ben de klootzak, maar geen rokkenjager’

Waylon moest op tv gisteravond tegenover Raven van Dorst in Boerderij van Dorst met de billen bloot. In juni kwam via roddelkanalen naar buiten dat hij was vreemdgegaan en de zanger gaf dat toe. Van Dorst wilde daar het fijne van weten.

Meer dan 600.000 kijkers keken mee naar ‘het verhoor’ in Boerderij van Dorst. Vorige week maakte Israël van Dorsten nog indruk toen hij vertelde over zijn tijd in het veelbesproken gezin uit Ruinerwold. Nu was Waylon aan de beurt voor klusjes op de televisie-boerderij en goede gesprekken. Ook zangeres en kunstenares Frédérique Spigt reed haar bolide naar het platteland.

‘Waylon, je hebt bij mij niks goed te maken hè?’

Willem Bijkerk, oftewel Waylon dus, komt ook met de auto aan: een flinke bak met keiharde heavy metal uit de speakers. „De tering”, zegt Raven meteen. „Ik trek je niet hoor, vandaag. Ik heb een kater en hoofdpijn.” Als een heuse casanova overhandigt Waylon hen direct een cadeau: een bijenkast. „Ik dacht, honing past wel bij jou.” Raven: „Je hebt met mij niks goed te maken hè?”

Daarmee heeft Van Dorst, met alle respect voor de andere gast Frédérique Spigt, meteen het belangrijkste punt van de aflevering te pakken natuurlijk. Het vreemdgaan van Waylon komt uitgebreid aan bod. Hij deed dat terwijl zijn vriendin Bibi Breijman net was bevallen van hun tweede kindje. Wie is deze artiest eigenlijk, wil Raven weten. Het eerste antwoord: „Waylon is Amerika, een Porsche en stoer doen. Willem is gewoon een boerenlul uit Apeldoorn.”

‘Hebbie het geouwehoer een beetje kunnen goedmaken?’

Raven op z’n Ravens, terwijl ze samen een wilg ‘uit elkaar trekken’: „Hebbie het thuis een beetje goed kunnen maken, na al dat geouwehoer?” Waylon moet lachen. Raven: „Je ontkomt er niet aan! Ik zag op Facebook dat je buiten de deur bent wezen shoppen.” Waylon, die toegeeft dat zijn spullen eerst op straat hebben gestaan en dat hij aanvankelijk ‘mocht optiefen’: „Ik ontkom er zeker niet aan. En het was niet per se chique. Ik ben natuurlijk zelf gewoon de klootzak die het gedaan heeft. We zijn in therapie gegaan, dat mag je best weten. Het is best wel een heftige periode geweest, omdat je toch net drie weken een kindje hebt. Je zit midden in een kraamperiode en dan komt dit naar buiten.” Raven: „Da’s veel.” Hij: „Dat is een heleboel.”

Raven, keihard raak: „Voor háár.” Waylon: „Vooral, zeker, het was heel heftig. Daar heb ik het meeste spijt van, om haar verdriet te zien. Maar verder is dit van ons, hoe naar ook. Wij moeten dat met elkaar oplossen.” Raven: „Dat zeg je nu wel, maar aan de andere kant is het een soort publieke discussie geworden.” Waylon weer: „Bizar genoeg wel. Het is voor ons de eerste keer dat wij ermee te maken hebben gekregen.” Raven, met een echte Van Dorst-lach: „Maar niet de eerste keer dat je bent vreemdgegaan? Voor het eerst dat het naar buiten is gekomen?” Waylon: „Ik kan je met een gerust hart vertellen dat ik geen rokkenjager ben.” Raven: „Meer een soort labradortje, een golden retriever?” Waylon: „Dat denk ik wel, maar uiteindelijk ook gewoon een mens dat dealt met bepaalde dingen.”

Het is best wel een heftige periode geweest, omdat je toch net drie weken een kindje hebt.

Waylon had demonen

De muzikant vervolgt: „Ik heb het zelf demonen genoemd.” Hij geeft tegenover de tv-maker met de boerderij nog aan ‘een aantal issues te hebben’ (of te hebben gehad). Raven: „Heb je veel gedoe gehad met jezelf, met het leven? Je hebt een redelijke geschiedenis met verslavingen volgens mij. En dingen.” Waylon: „Ja, dat zijn ook demonen. Maar ik kom niet per se uit een milieu waarin aangemoedigd werd om eens met iemand te gaan praten. Ik heb me altijd een beetje een alien gevoeld in de buurt waarin ik ben opgegroeid. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je erachter komt dat er dingen zijn die je zelf niet kunt oplossen. Als je daarmee blijft lopen, dan ontstaan er demonen in je hoofd. En dan kan een mens weleens rare acties ondernemen.”

Raven: „En daarom die therapie?” Waylon: „Ja. Om een aantal dingen helder te krijgen, ook voor haar. Het is nooit geweest omdat ik haar niet aardig vind, niet lief, niet van haar houd, dat ik haar niet aantrekkelijk vind… Daar heeft het allemaal niets mee te maken, helemaal niets. Dus als je vraagt hoe is het thuis afgelopen, dan was het heftig. Heel heftig. Maar goed, we hebben wel gekozen voor elkaar. En voor het gezin. De liefde is nog altijd groter dan de haat en we zijn nog steeds verliefd op elkaar.”

‘Het werkte daar beneden even niet meer’

Wat later in Boerderij van Dorst, nadat hij ook toegeeft ‘dat het beneden even niet meer werkte en hij iets prikkelends zocht’: „Ik ben een klootzaak, maar wel haar klootzak.”

Nog even naar die andere gast, Frédérique Spigt. Dat is er wel eentje. Zij had de mooiste quote van de avond: „Hardlopen moet je alleen doen als je in levensgevaar bent.”

65 jaar is deze rocker nu: „Ik ben helemaal clean enzo tegenwoordig. Ik ben op m’n tellen aan het passen, want ik vind niks zo gênant als op leeftijd zijn en dan wankelen.” Vervolgens tegen Waylon (het is nog ochtend): „Raven vroeg net of ik een koppie koffie wilde. Ik dacht: doe mij een biertje.” Ze krijgt een fles Heineken en verzucht: „Er gaat niks boven een groene staaf.”