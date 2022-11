Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mannen Vandaag Inside gebruiken erectie-gel Kamagra toch maar niet (op Wilfred Genee na…)

Vandaag Inside werd gisteren aan de koffieautomaten weer veelbesproken. Kamagra was het onderwerp, een middel om de erectie te bevorderen, in combinatie met Waylon. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp kregen het gelletje mee naar huis. Hebben ze het ook gebruikt? Nou nee, bleek gisteravond. Of toch wel…

Wat was er ook alweer aan de hand? Eén van de vaste Vandaag Inside-gasten, Özcan Akyol, speelde in op de woorden van zanger Waylon in het programma Boerderij van Dorst. Eén van de redenen dat hij was vreemdgegaan, terwijl zijn vriendin Bibi net hun tweede kindje op de wereld had gezet, was dat ‘het beneden niet meer zo lekker werkte’. De artiest zocht iets prikkelends. Veel mensen vonden daar iets van en ook huisarts en seksuoloog Peter Leusink maakte zijn gedachten over het onderwerp gisteren duidelijk aan Metro.

Eus met gel Kamagra in Vandaag Inside

Maar ook Özcan Akyol dus, oftewel ‘Eus’. Die had wel een oplossing, want hij had maandagavond een erectiemiddel naar Vandaag Inside meegenomen. Kamagra heet het, een gel die moet helpen tegen erectiestoornissen. Het bedrijf zelf noemt het ‘de groene variant op Viagra’. Ook daar vonden veel kijkers weer iets van. Konden de mannen van de talkshow zomaar over dat spul beginnen? Was dat wel legaal en was er ‘weer een nieuwe televisie-rel geboren’? Meer dan 900.000 kijkers gingen er gisteren eens goed voor zitten en daarmee was Vandaag Inside veruit de best bekeken talkshow van de avond.

Vandaag Inside-gespreksleider Wilfred Genee kwam gisteravond meteen maar op het onderwerp terug. Eerst mocht Johan Derksen vertellen of hij misschien een woeste nacht achter de rug had („je haar zit helemaal door de war”). „Nou nee”, schudde Derksen het hoofd. „Als ik ‘s nachts thuiskom, doet moeders altijd net of ze slaapt. Dan is het zonde om zo’n dingetje in te nemen hè?” En René van der Gijp dan? „Nee, ik heb het nog niet opengemaakt.”



Drie jaar over datum en bijwerkingen

„Ik zou het je aanraden om het niet te doen”, meldde de Vandaag Inside-leider toen zelf. Lachend: „Ik had het wel gedaan, maar ze blijken drie jaar over tijd te zijn. Ik werd er doodziek van!” Of Wilfred Genee de Kamagra echt heeft geprobeerd, we zullen het natuurlijk niet weten. Misschien wilde hij de koude lucht even uit de lucht halen, om de ‘mogelijke rel’ de kop in te drukken. „Levensgevaarlijk spul, 2019 stond erop.”

Johan Derksen kon het niet laten om ‘een persoonlijke vraag’ te stellen: of Genee nog steeds met een stijve aan tafel zat. „Nee, ik werd er alleen maar hartstikke ziek van.” Derksen: „Om nou zomaar iets in te nemen wat ze in India hebben gefabriceerd, daar moet je wel even over nadenken.”

Nog steeds met een lach op het gezicht, las Wilfred Genee vervolgens de mogelijke bijwerkingen van Kamagra op: „Hoofdpijn. Duizeligheid. Misselijkheid. Overgeven. Diarree. Spierpijn. Bloedneus. Slecht horen. Doofheid. Kleuren anders waarnemen. Verminderde vruchtbaarheid. Pijnlijke erectie die urenlang duurt. Hogere kans op huidkanker. Hartritmestoornissen.” Johan Derksen daarop: „Ah, dat heb ik voor een stijve wel over.” Wilfred Genee tot slot, met toch een serieuze boodschap om de boel maar helder te krijgen: „Die geeft wel wat weg hè, die Eus? Maar het is overal verboden hier in Nederland en ook in België.”

