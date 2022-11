Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fatbike rijdt ‘knetterhard’ en dat is gevaarlijk volgens verkeersorganisaties: ‘Hoort ze niet aankomen’

Je hebt ze vast weleens voorbij zien zoeven. De stoere en grove elektrische fietsen met dikke banden. Fatbikes noemt men ze en je kunt er een aardig stukje, heel hard, mee fietsen. Verkeersorganisaties vrezen voor deze fatbike, die makkelijk op te voeren is en in de bebouwde kom soms harder gaat dan auto’s.

Die elektrische fietsen, daar weten we ons nog niet helemaal raad mee. En dat terwijl inmiddels zo’n beetje half Nederland een e-bike heeft. Eerder schreef Metro over de discussie of voor de e-bike wellicht, net als de snorfiets, een helmplicht staat te wachten. Gisteren werd overigens bekend dat de scootmobiel nog steeds het gevaarlijkste voertuig is op de weg.

Verkeersorganisaties: ‘Fatbike gevaarlijk vervoersmiddel’

Maar goed, terug naar de fatbike, die je inmiddels in veel steden voorbij ziet komen. De Telegraaf schrijft vandaag dat de Fietserbond helemaal niet blij is met dit nieuwe vervoersmiddel. Het is volgens de bond maar een gevaarlijk ding, waar weinig op wordt gehandhaafd.

Voornamelijke de jongere generatie rijdt graag op de fatbike. Maar volgens cijfers van Veiligheid NL steeg ook het aantal tieners tussen de 12 en 17 jaar dat ernstig letsel opliep de afgelopen vier jaar van 4 procent naar 22 procent.

Voor snorfietsen helmplicht, voor fatbikes niet

De Fietsersbond maakt zich vooral zorgen over de ‘opvoer’-mogelijkheden van de fatbike. Normaal gesproken kan deze fiets maximaal 25 kilometer per uur, maar door de fiets op te voeren kan de fatbike ineens twee keer zo snel. „Die rijden knetterhard. En je hoort ze niet aankomen vanwege de elektrische aandrijving”, aldus Esther van Garderen van de Fietsersbond. Ze benadrukt dat veel bezorgde weggebruikers hun beklag doen over de fatbikes.

Omdat snorfietsers binnenkort verplicht zijn om een helm te dragen, neemt de populariteit van fatbikes toe. Met een gashendel voeren gebruikers de fiets gemakkelijk op en kunnen zij net zo snel als een scooter. Zo’n doe-het-zelfsetje is gemakkelijk via internet te bestellen. „Veel van de aanbieders lijken het de consument makkelijk te maken om van een legaal een illegaal voertuig te maken”, zegt de RAI Vereniging. Veilig Verkeer Nederland benadrukt dat een opgevoerde e-bike niet verzekerd is.