Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Seksuoloog over Waylon die vreemdgaat vanwege erectieproblemen: ‘Dat zien we vaker’

Afgelopen zondag ging Waylon bij Boerderij van Dorst met de billen bloot over zijn overspel. Hij onthulde met erectieproblemen te worstelen en piste om die reden buiten de pot. Metro spreekt met huisarts en seksuoloog Peter Leusink om een antwoord te krijgen op de vraag: hoe kan hij hem wel omhoog krijgen bij anderen, maar niet bij zijn eigen vrouw?

Afgelopen juni kwam het overspel van Waylon aan het licht. Tijdens de zwangerschap van zijn vrouw, Bibi Breijman, ging hij meerdere keren vreemd. In Boerderij van Dorst zei hij daarover: „Door het leven, door wat dan ook, zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen waardoor het beneden gewoon niet meer lekker werkte. Weet je hoe fucked up dat is? Het is geen excuus, verre van. Maar het is wél de demoon waar ik het over had.”

Over Waylon: ‘Kennelijk zat er iets niet goed binnen zijn relatie’

Leusink legt uit dat erectieproblemen heel gevoelig zijn voor context. „Een aantal erectieproblemen zijn lichamelijk”, vertelt hij. „Bijvoorbeeld door hart- en vaatziekten, overgewicht en andere chronische ziekten. Dit zie je vaak bij oudere mannen. Maar bij mannen van dertig tot vijftig jaar zie je dat vaker dat er een psychische opmaak is. Ze hebben faalangst, zijn onzeker en hebben het gevoel te moeten presteren. Als het masturberen bijvoorbeeld wel lukt, is duidelijk dat het niet lichamelijk is.”

We zullen nooit weten wat er zich precies achter de schermen bij Waylon en Breijman heeft afgespeeld. Maar wat kan nu een mogelijke verklaring zijn dat een erectie krijgen binnen een relatie niet lukt, maar daarbuiten wel? „Kennelijk zit er dan toch iets niet goed binnen een relatie. Misschien is hij ergens teleurgesteld over of vindt hij het moeilijk om aan te geven wat hij wel of niet fijn vindt.”

Dat houdt zeker niet in dat Leusink erectieproblemen een geldig excuus voor vreemdgaan vindt. „Vrijen met een ander is even leuk: je kunt verliefd worden, er is seksuele opwinding. Dit zou allicht kunnen helpen tegen erectieproblemen. Maar dit is op de langere termijn niet goed voor je relatie. Al moet iedereen het natuurlijk zelf weten.”

Hij denkt dat het in zo’n om situatie veel beter is om naar een seksuoloog te stappen, en samen aan het probleem te werken. „Wij moedigen dan vooral aan om het bespreekbaar te maken. Dingen veranderen, seks verandert. Maar je kunt daar samen in veranderen. Wees er open over.”

Leusink ziet situaties als Waylon, waarbij een man vreemdgaat door erectieproblemen, vaker. Zelfs vrouwen gaan om soortgelijke redenen vreemd. „Je ziet dan bijvoorbeeld dat vrouwen bij iemand anders wel vochtig worden of geen pijn hebben tijdens de seks.”

‘Vreemdgaan tijdens de zwangerschap een oud verschijnsel’

Dat Breijman in die tijd zwanger was, kan zeker te maken met hebben met zijn erectieproblemen, denkt Leusink. „We zien regelmatig dat mannen tijdens de zwangerschap vreemdgaan. Dat verschijnsel is niet nieuw, maar al honderden jaren oud. Het lichaam van de vrouw verandert, een man kan bang zijn om de baarmoeder schade aan te brengen. Maar ook dan blijft het beter om andere manieren om te vrijen te bespreken.”

Een uitzondering is als er sprake is van een open relatie. „Maar dan moet je bespreekbaar maken dat je dát wilt. Dat stiekeme is sowieso niet goed.”