Sinterklaasjournaal onthult nieuwe naam stoomboot en dit vinden kijkers daarvan

Het Sinterklaasjournaal presteert het dit jaar om een van de meest besproken programma’s te zijn. Want na behoorlijk wat tumult nadat de boot van Sinterklaas zonk, is daar nu een nieuwe stoomboot. En over de nieuwe naam klinkt de nodige hilariteit.

Het Sinterklaasjournaal zorgt dit jaar voor nogal wat opschudding. Eerst zonk de stoomboot van de goedheiligman en zorgde dit thuis op de bank voor een hoop commotie. Sommige kinderen aanschouwden in tranen het drama en gingen onrustig slapen. Maar naast dat sommige volwassenen de aflevering wel erg heftig vonden voor hun kind, konden sommige volwassenen ook wel lachen om het verhaal. Uiteindelijk kwam Sinterklaas alsnog veilig aan in Nederland.

Nieuwe naam onthuld voor boot Sinterklaas in Sinterklaasjournaal

Maar ook tijdens die intocht was daar kritiek omdat de Sint besloot met een privéjet het land in te vliegen. Hij had immers geen boot meer tot zijn beschikking. Maar ook daar waren de nodige reacties op. Want in een tijd van CO2-zorgen en klimaatdoelen was het toch wel heel gek dat de goedheiligman voor dit vervoersmiddel had gekozen.

Gisteravond bracht Dieuwertje Blok het heugelijke nieuws dat er een nieuwe naam voor de boot van Sinterklaas bekend was. Want nadat het eerdere schip was gezonken, moest er een nieuwe schuit komen. De naam was gekozen uit allerlei inzendingen die de jonge kijkertjes hadden gedaan en tijdens een plechtige ceremonie werd de naam onthuld. En de naam van de boot van Sinterklaas is… De Stoomboot. „Wat een mooie naam, wat origineel”, zegt de Sint tevreden als hij het naambord aanschouwt.

Kijkers kunnen wel lachen om nieuwe naam

Op social media klinkt de nodige hilariteit om de actie van de Sinterklaasjournaal-makers. Want hoewel de onthulling een beetje een anticlimax is, kunnen kijkers de naamkeuze ook wel waarderen. Alhoewel sommigen dan, anderen vinden de naamkeuze wel wat flauw en voor de hand liggend.



Dus de stoomboot heeft voortaan de naam 'De Stoomboot'

Echt origineel bedacht wel. Ik ga mijn kind later 'Kind' noemen — AardbeienjamOfficial (@AardbeienjamOG) November 21, 2022



De nieuwe stoomboot van Sinterklaas heeft na duizenden originele inzendingen de naam ‘De Stoomboot’ gekregen. Kan ‘ie door Zeesluis Ijmuiden varen denk je? 😂👌🏻#destoomboot #sinterklaasjournaal — Rob Janssen (@robvanderadio) November 21, 2022



De verkiezing voor 1 nieuwe naam v/d 🚢 van #Sinterklaas = dus kennelijk 1 farce. En gaat de🚢waarschijnlijk gewoon #Pakkiesboot13 heten echt origineel hoor. De #JanSchenkman is natuurlijk veel toepasselijker als je de historie kent. #Pakjesboot 11, 12 & 13#Sinterklaasjournaal pic.twitter.com/7BgHHmnq4G — Sint-Nicolaas 🧙‍♂️ (@RTLSintjournaal) November 20, 2022



Eindelijk de nieuwe naam van de Stoomboot verkozen… ; Stoomboot.😂 #sinterklaasjournaal — Malou (@maloumaas) November 21, 2022



Wat een anti-climax zeg. De Stoomboot. Je verwacht het niet he #sinterklaasjournaal — Niels Treurniet (@nielstreurniet) November 21, 2022



Onthulling naam van de nieuwe stoomboot van Sinterklaas, valt toch tegen bij sommige kijkers. Heerlijk!#zeesluisijmuiden pic.twitter.com/Y7RBGsvg3m — Maarten Mosselman (@020trader) November 21, 2022



De nieuwe naam van de stoomboot is nu… “De Stoomboot” en ik wilde hier een grappige tweet over schrijven, maar ik heb hier eigenlijk gewoon geen woorden voor… pic.twitter.com/WtlFpH53yA — Yvette and other stories 🌙 (@Yvettesstories) November 22, 2022

Je kijkt het Sinterklaasjournaal terug via NPO.