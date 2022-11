Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deskundigen pleiten voor loslaten ‘laatste’ coronaregels: ‘Andere verkoudheidsvirussen testen we ook niet’

We hebben het ergste wat betreft het coronavirus inmiddels wel achter de rug. Volgens deskundigen mogen we het virus net als andere infectieziekten behandelen en kunnen we coronaregels loslaten. Er klinken nu meer zorgen over een griepgolf deze winter.

Er was nog vrees voor een najaarsgolf van het coronavirus en na twee jaar lockdowns en maatregelen, houden we dan ons hart vast. Maar die najaarsgolf viel alles mee en het aantal besmetting loopt terug.

Deskundigen beschouwen coronavirus als wintervirus

En deskundigen denken niet dat we nog hoeven te vrezen voor het coronavirus. Door vaccinaties en antistoffen door besmetting zijn de meeste mensen beschermd. Een enorme coronagolf wordt dan ook niet meer verwacht.

Tegen het AD vertelt arts-microbioloog Jean-Luc Murk dat het coronavirus net als een van de vele wintervirussen mag worden beschouwd. Volgens hem kunnen we deze winter meer last krijgen van influenza dan van corona.

Verkoudheidsvirus en coronaregels loslaten

Momenteel is het advies nog steeds dat men bij klachten een zelftest doet en in quarantaine gaat. Maar wie dat nog strak naleeft, is natuurlijk maar de vraag. Volgens epidemioloog Frits Rosendaal mogen alle regels worden losgelaten. „We kunnen wel wat relaxter zijn over snottebellen. Ik ben optimistisch.” Er zijn virologen die nog vrezen voor een ernstigere variant. Rosendaal verwacht dat niet. „Er is best een ingewikkeld scenario nodig om het weer fout te laten gaan.”

Ook viroloog Bert Niesters vindt dat regels niet meer nodig zijn en wijst op eigen verantwoordelijkheid van mensen. Waarbij ze met klachten niet langs kwetsbare personen gaan. „Voor andere verkoudheidsvirussen testten we ook nooit en bleven we ook nooit thuis.’’

Griepgolf en influenza in de winter

Maar het is natuurlijk minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) die uiteindelijk de definitieve klap erop geeft. Hij beslist wanneer alle regels worden losgelaten. Volgens hem is er nog steeds een groep die ernstig ziek kan worden van het coronavirus en hamert hij op het belang van de besmettingen laag houden.

En het RIVM stapt ook nog niet te snel van regels af. Zij houden zich nu bezig met een nieuwe variant Omikron (BQ1.1). „Het is mogelijk dat deze of een andere nieuwe variant nog een golf veroorzaakt deze winter”, aldus epidemioloog Susan van den Hof.