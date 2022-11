Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

WK-kijkers smullen van puur interview keeper Andries Noppert: ‘Hopen dat hij nooit mediatraining krijgt’

4,3 miljoen Nederlanders kropen gisteravond voor de buis om Oranje tijdens het WK in Qatar te zien winnen (2-0) van Senegal. Maar het was vooral keeper Andries Noppert die de show stal bij WK-kijkers. En dan met name zijn nuchtere en pure antwoorden die hij in een interview na afloop van de wedstrijd gaf.

De Friese debuterdende keeper Andries Noppert zorgde er gisteravond voor dat geen een bal de doellijn passeerde. Maar hoewel zijn prestaties op het veld in Qatar bij WK-kijkers in de smaak vielen, bleek ook zijn interviewstijl een genot om naar te kijken.

Kijkers smullen van interview met keeper Andries Noppert

Waarom? Vooral de ongecensureerde en nuchtere antwoorden van de 28-jarige keeper doen het goed bij het kijkerspubliek. Geen poespas, gewoon zeggen waar het op staat. Wat hij overigens ook zelf hardop uitsprak. „Ik denk niet na over de dingen die ik zeg”, aldus de keeper. „Vaak is dat niet goed, maar het is wel eerlijk.”

Noppert bleek een verrassing in het doel, omdat op voorhand nog helemaal niet zeker was dat hij daar zou staan. „In Nederland zitten we allemaal te zeiken dat we geen goede keepers hebben”, sprak Noppert. „Maar dat doen we zelf. Je moet jonge jongens een kans geven. Ik ben niet jong meer, maar je moet het wel aandurven. Wanneer is nou het juiste moment? Wanneer is het wel logisch?”

Dit was Noppert acht jaar geleden, in training:

Toren van Joure maakt debuut op WK Qatar

Noppert heeft nogal een opmerkelijke weg afgelegd in de voetballerij. Want niet al te lang geleden blonk de keeper, met inmiddels de bijnaam ‘Toren van Joure’, nog helemaal niet uit. Hij had namelijk bij clubs als Go Ahead, NAC Breda, het Italiaanse Foggia en FC Dordrecht nauwelijks speeltijd.

Maar sinds januari floreert Noppert en viel ineens de naam Oranje richting hem. Een paar maanden later werd dit werkelijkheid. Hij stapte over naar Heerenveen en debuteerde in de voorselectie van Oranje. En gisteren stond ‘De Toren van Joure’ in het doel in Doha.

Andries Noppert in één klap populair Keeper Andries Noppert maakte zijn debuut op het WK in Qatar en kreeg na de wedstrijd in één klap tienduizenden extra volgers op Instagram. Zo had de Fries onlangs nog 15.000 volgers en tikt hij nu ruim 48.500 volgers aan. In de reacties onder zijn laatste Instagram-bericht wordt hij bestempeld als „man of the match” en „legende”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

WK-kijkers: ‘Nuchtere Fries zonder mediatraining’

Noppert en bondscoach Louis van Gaal blijken een goede match. „Zelfde humor”, noemde Noppert het. En ook zijn ploeggenoten zijn over hem te spreken. „Hij is een echte Fries. Nuchter, maar wel heel direct. Het is een jongen naar m’n hart”, sprak aanvoerder Virgil van Dijk over hem.

En die gedachten delen ook kijkers van de wedstrijd. Hoewel mensen zijn prestatie loven, blijkt vooral zijn interview goed in de smaak te vallen. En hoeft de keeper volgens het kijkerspubliek geen mediatraining te volgen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als kijkers mogen we hopen dat Andries Noppert nooit mediatraining zal krijgen. #Nederlandselftal — Cees Hoek (@Corner60) November 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Andries Noppert die zegt dat hij wereldkampioen wil worden is alles wat ik nodig heb. #senned — Mart ten Have (@mart_tenhave) November 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die Andries Noppert heeft godzijdank nog niet zoveel mediatraing gehad en dat is een stuk prettiger om naar te luisteren dan de meeste andere “puppets” #WK22 — Cat (@LetsCatSerious) November 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als dit zo doorgaat verdagen we eind december "op bedevaart" naar Marum, de woonplaats van Andries Noppert.🤣 — Jelle Loosman (@JelleDwop) November 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Dat gezeik over keepers, je moet jonge keepers wel een kans geven” Andries Noppert zonder mediatraining. Heerlijk puur. — Froukje Hofma (@froukjeh65) November 21, 2022

Je kijkt het interview met Andries Noppert terug via NPO.