Hoe kan het Sinterklaasjournaal zichzelf nu nog overtreffen?

Tja, hoe kan het Sinterklaasjournaal nu nóg beter worden dan de week die achter ons ligt? Als het aan de Metro-verslaggever ligt, mag de stempel briljant er al op. Gouden Televizier-Ringetje misschien?

Wacht, niet gelijk boos worden als je zaterdag hebt getwitterd dat het Sinterklaasjournaal één grote schande is. Dat je kleintje aan horrorbeelden is blootgesteld toen de pakjesboot naar de zeebodem zonk. En dat de aankomst van Sint per vliegtuig in Hellevoetsluis écht niet kan (want milieu dit, milieu dat en Sinterklaasjournaal zus en zo).

Sinterklaasjournaal veelbekeken, veelbesproken

Het Sinterklaasjournaal trekt dit jaar drommen kijkers (daar zal de ophef iets mee te maken hebben). Nadat de pakjesboot donderdag nog voor vertrek uit Spanje ten onder ging, stemden 1,3 miljoen mensen op de uitzending van de volgende dag af. Donderdagavond en vrijdag meldden veel ouders dat hun kroost huilend op de bank zat. Vrijdag werd het nog erger. Presentatrice Dieuwertje Blok gaf aan dat het eigenlijk onmogelijk was dat de Sint en zijn roetveeg-gevolg op tijd in Hellevoetsluis zou aankomen. En hup, tijdens de daadwerkelijke intocht in de Zuid-Hollandse kustplaats stemden 1,6 miljoen Nederlanders op het Sinterklaasjournaal af. Kwam alles toen goed? Jawel, maar vraag niet hoe…

Alle reden om het programma eens – in dit geval – te eren in Blik op de Buis. Erik Jonk bespreekt in deze Metro-rubriek nieuwe en opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten.

Verbolgenheid alom (en de tegenreactie)

Deze verslaggever zal het maar toegeven: ik zat keihard te hopen dat de goedheiligman op het vliegtuig was gestapt. Het Sinterklaasjournaal is niet wars van een beetje tegen het zere been schoppen als dat kan (zo is de bagagechaos op Schiphol de revue deze keer ook al weer slim aan de kaak gesteld). Ik houd er wel van. En verdomd, het vliegtuig verscheen in beeld. Je kon er de klok op gelijk zetten: verbolgenheid op Twitter alom. Tv-presentator Harm Edens bijvoorbeeld, kon er niet om lachen.



Mijn kinderen zijn totaal getraumatiseerd omdat Sinterklaas aankomt met het vliegtuig! Terwijl zij een toekomst hebben staan op hun verlanglijstje. @sintjournaal — Harm Edens (@Harm__Edens) November 12, 2022

Het is te hopen dat iedereen die op sociale media heeft geklaagd dat het Sinterklaasjournaal op milieugebied het slechte voorbeeld gaf, de afgelopen zomer een fietsvakantie in eigen land heeft gehouden. Of het Pieterpad heeft bewandeld.

Wat je ook op je klompen kon aanvoelen: de tsunami aan tegenreacties die volgden. De strekking: dit is niet echt mensen, zeur niet zo. En inderdaad: kinderen boeit het helemaal niks dat Sint een jaartje niet zo milieuvriendelijk naar Nederland kwam. Dit zijn alle ellende direct vergeten en dolblij dat de man met de pakjes aan land is. Oh, en dat kinderen aan het huilen brengen? Da’s al tientallen jaren het geval, op welke manier dan ook. Wees blij dat Piet tegenwoordig een kindervriend is. Ooit was hij nog een zwarte boeman. Tóen waren kinderen pas bang en nog het hele Sinterklaasfeest lang ook.

Sinterklaasjournaal is slim

Wat op sociale media ook veel voorbij kwam: mensen die het Sinterklaasjournaal maken zouden niet goed hebben nagedacht. Maar dat doet men juist wel. Natuurlijk wisten die makers op voorhand wat er aan reacties zou loskomen. En precies dát gebeurde. Ik kon me er bij wijze van spreken het hele weekend mee vermaken: berichten van volwassen mensen lezen die helemaal losgaan op een in scène gezet kinderprogramma. Waar je je al niet druk om kan maken. De tegenreacties waren al helemaal leuk en vaak grappig. Zo las ik iemand die meldde dat zijn kind van 7 zojuist twee vliegtickets naar Ibiza had geboekt. Totaal geïndoctrineerd door dat verschrikkelijke Sinterklaasjournaal uiteraard. Heerlijk.

Het weekend van de verslaggever kon niet meer stuk (hopelijk heeft de woedende menigte toch nog een fijne zaterdag en zondag gehad). Vandaag kwam omroep NTR nog naar buiten met een ‘officiële verklaring’ ook: het vliegtuig van de Sint vliegt niet op kerosine. Hou op met me, hoor.



Tranen over m’n wangen van het lachen. Een fictief persoon pakt een fictief vliegtuig en de hele trein-en-fiets-sekte is woedend en van de leg. Schitterend! #sinterklaasjournaal #sinterklaas pic.twitter.com/WClWynYRsu — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) November 12, 2022

Prijzen voor het Sinterklaasjournaal

Het Sinterklaasjournaal werd eerder al in het zonnetje gezet. Het programma werd verkozen tot Favoriete Jeugdprogramma tijdens de liveshow van de NPO Zapp Awards 2022. Om het feest compleet te maken, werd presentatrice Dieuwertje Blok verkozen tot Favoriete Ster Jeugdprogramma. Terecht. De makers weten het de laatste jaren namelijk voor elkaar te krijgen dat iedereen die met kinderen te maken heeft, wel móet kijken. Meesters en juffen op de basisscholen, hulpsinterklazen, ouders… iedereen moet toch weten wat er gaande is als er zoveel over een programma gesproken wordt. Klasgenootjes begrijpen echt niet dat jouw kind niet weet dat alle pakjes door de bagagechaos nu over de hele wereld – behalve in Nederland – verspreid zijn.

Wil je weten waar jouw kadootje trouwens ligt? Dat is te vinden op de site van het Sinterklaasjournaal. Briljant bedacht weer, de creativiteit van de makers lijkt haast onuitputtelijk. Leuk ook dat zoveel bekende koppen willen meespelen. Deze week zagen we al brandweervrouw Raven van Dorst. Ook de allergrootste Sinterklaasjournaal-fan ooit kwam in beeld, een rol van Stefano Keizers alias Kas Overschot. Zoveel creativiteit en slimheid zou zomaar eens een Gouden Televizier-Ring (moeten) kunnen opleveren. Al heeft het programma last van het feit dat het nu wordt uitgezonden en het stemmen pas in en na de volgende zomer begint. Niemand, die mensen die dan op fietsvakantie zijn of over het Pietenpad lopen al helemaal niet, is met het hoofd dan bij – aldus deze fan – het beste programma van het jaar.

Aantal blikken: 5 uit 5

Kanttekening: hopelijk heeft het Sinterklaasjournaal z’n kruid niet in de eerste week al helemaal verschoten. Maar ja, wie zich de afgelopen jaren herinnert, weet dat een totale chaos nog op de loer ligt. Een 5- had ook gekund trouwens. De jaarlijkse grap van Malletjepietje, de Piet die zoveel op Owen Schumacher lijkt, is niet zo leuk dit jaar. Kinderen zullen hem echter massaal weer nadoen.