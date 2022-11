Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sint en Piet grijpen een winkeldief: ‘Kinderen dachten dat het bij de show hoorde’

Ja, je leest het goed: Sint en Piet leken haast superhelden toen ze gistermiddag een winkeldief overmeesterden. Dit gebeurde op de woonboulevard in Almelo. Daar ging een hectische achtervolging aan vooraf, maar gelukkig had de Sint een heldhaftige piet bij zich die de winkeldief in de houdgreep hield en hem overdroeg aan de politie.

Het zou haast een scène van het Sinterklaasjournaal kunnen zijn. De kleuters vonden het prachtig. Ze dachten dat het tafereel bij de show hoorde.

Sint in zijn vrije tijd boa

Rond half drie, op het drukste moment van het kinderfeest, komt er een man met capuchon een kluswinkel uitrennen. Hij heeft twee koffertjes met Makita-gereedschap bij zich en wordt achterna gezeten door de bedrijfsleider van de bouwmarkt. Hier geldt het klassieke motto: houd de dief!

De Sint, die heel toevallig in zijn vrije tijd als boa werkt in het Twentse Borne, ging meteen toe tot actie. Samen met de Pieten ging hij de dader achterna. De dief deed nog een poging om zich te verstoppen in een beddenwinkel maar dat bleek een verloren zaak: hij werd snel gepakt. Dat schreef Tubantia.

Politie zeer tevreden over Sint en Piet

De hele tijd keken kinderen en ouders verwilderd toe naar het tafereel. De kinderen genieten van de ‘liveshow’. Veel jongens en meisjes gaan er vanuit dat dit allemaal bij het sinterklaasspel van deze middag hoort.

Volgens de dienstdoende agenten bleef Sinterklaas ondanks zijn heldendaad strak in zijn oorspronkelijke rol voor deze kindermiddag op de Woonboulevard. Toen de dienders hem tijdens het onderzoek ter plekke naar zijn identiteit vroegen, meldde de Sint dat hij de Spaanse nationaliteit heeft, in Madrid woont en recent volgens traditie per boot in Almelo is gearriveerd.

De politie kijkt met veel genoegen terug op de opmerkelijke arrestatie. Er is veel waardering voor Sinterklaas, die als een ervaren regisseur zijn pieten aanstuurt om de dief op te pakken: „Een zeer alerte, actieve en ijverige sint die niet bang is en in zijn vrije tijd ook wel als boa opereert”, aldus politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. „Sint en zijn Pieten arresteren winkeldief. Hoe mooi kan een verhaal zijn.”